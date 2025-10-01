¿Qué se sabe de la muerte de Jenifer Rivas, presentadora hondureña y creadora de contenido?

La tarde de este miércoles -1 de octubre- se confirmó el fallecimiento de la presentadora hondureña Jenifer Rivas, quien fue encontrada sin vida en la colonia Estanzuela, en la carretera al Parque El Picacho, en Tegucigalpa, Francisco Morazán. ¿Qué se sabe sobre su muerte? Aquí los detalles:
Jenifer Rivas, de 21 años de edad, una joven presentadora y estudiante, fue encontrada sin vida por sus familiares esta tarde en su habitación.
Rivas laboraba como presentadora de noticias en TNN| Waldivision (en la sección de internacionales, entretenimiento y clima) y era estudiante de la carrera de Periodismo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Se informó que familiares llegaron a la casa de Rivas luego de recibir varias llamadas de su trabajo, pero al no obtener respuesta, decidieron ir hasta su casa y fue allí donde encontraron su cuerpo.
Aunque hasta el momento no hay un reporte oficial, se maneja que la joven padecía de una enfermedad de base. (Aclaratoria: esta información se maneja como hipótesis, ya que hasta ahora no existe un dictamen forense).
De manera preliminar se conoció que la joven padecía de epilepsia, condición que podría estar relacionada con su repentino fallecimiento, pero la información no ha sido confirmada por las autoridades.
En los últimos meses, la joven comenzó a dedicarse a la creación de contenido, por lo que se hizo reconocida rápidamente y se ganó el cariño de sus seguidores.
Ella grababa videos divertidos con los creadores de contenido conocidos en redes sociales como "Los Venados 504".
Su muerte ha dejado un gran vacío en sus cercanos, quienes la recuerdan como una mujer “carismática”, "social" y "dinámica en su trabajo".
Los seguidores de Los Venados 504, lamentaron la muerte de la joven y destacaron su carisma y belleza.
“No lo puedo creer, es una noticia inesperada, mi corazón se ha roto en mil pedazos.”“Creo que ella tenía una enfermedad; me habían dicho que era como epilepsia o algo así”, dijo un usuario, a lo que otro respondió: “Pero que estaba en tratamiento.”“¡Ay, niña! Nos dejas un vacío”, fueron otros de los comentarios.
Tanto su equipo de trabajo como sus amistades lamentan su repentina muerte.