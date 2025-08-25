Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa

Un hombre que se ganaba la vida como mecánico fue asesinado en el cerro La Bandera de la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, a quien no solo le dispararon, sino también atacaron a machetazos. Más detalles a continuación.
En un sector desolado del cerro La Banderas fue localizado el cuerpo de hombre, con varios impactos de bala y heridas en su rostro propinadas por un arma tipo machete.
La víctima fue identificada como Jesús Antonio Flores Rodríguez, de 50 años de edad y originario de Concepción de María, Choluteca.
Jesús Antonio Flores tenía un taller de pintura y mecánica en su residencia, con el cual sostenía a sus hijos como padre de familia.
Según información preliminar, Flores Rodríguez intentó huir de personas que pretendían arrebatarle la vida. Estos lo alcanzaron y lo asesinaron de forma violenta, dejando abandonado su cuerpo entre los matorrales.
No obstante, este rotativo también conoció otra versión, en la cual se presume que la víctima se encontraba con un amigo departiendo mientras ingerían bebidas alcohólicas.
De acuerdo a esta segunda versión, los ánimos se caldearon entre Jesús Antonio Flores y su amigo, lo cual habría derivado en que este último le quitara la vida.
Hasta el cerro llegaron los familiares y allegados de Jesús Antonio Flores para reconocer el cadáver.
"¡Ay no, Dios mío! ¡Me mataron a mi hijo! ¡Qué dolor!", gritaba con profundo dolor la madre de Jesús Antonio al enterarse de este hecho.
Tanto sus familiares como amistades exigen que el crimen perpetrado contra Jesús Antonio Flores no quede en la impunidad.
El cuerpo de Jesús Antonio Flores Rodríguez fue levantado por personal de Medicina Forense para trasladarlo a la morgue capitalina del Ministerio Público (MP).
De igual forma, llegaron agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para custodiar la zona, al igual que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para iniciar las investigaciones del crimen.