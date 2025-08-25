  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa

Un mecánico llamado Jesús Antonio Flores fue acribillado a balazos y machetazos en el cerro La Bandera en la colonia Nueva Suyapa, ¿qué se sabe del crimen?

  • 25 de agosto de 2025 a las 11:00
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
1 de 12

Un hombre que se ganaba la vida como mecánico fue asesinado en el cerro La Bandera de la colonia Nueva Suyapa de Tegucigalpa, a quien no solo le dispararon, sino también atacaron a machetazos. Más detalles a continuación.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
2 de 12

En un sector desolado del cerro La Banderas fue localizado el cuerpo de hombre, con varios impactos de bala y heridas en su rostro propinadas por un arma tipo machete.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
3 de 12

La víctima fue identificada como Jesús Antonio Flores Rodríguez, de 50 años de edad y originario de Concepción de María, Choluteca.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
4 de 12

Jesús Antonio Flores tenía un taller de pintura y mecánica en su residencia, con el cual sostenía a sus hijos como padre de familia.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
5 de 12

Según información preliminar, Flores Rodríguez intentó huir de personas que pretendían arrebatarle la vida. Estos lo alcanzaron y lo asesinaron de forma violenta, dejando abandonado su cuerpo entre los matorrales.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
6 de 12

No obstante, este rotativo también conoció otra versión, en la cual se presume que la víctima se encontraba con un amigo departiendo mientras ingerían bebidas alcohólicas.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
7 de 12

De acuerdo a esta segunda versión, los ánimos se caldearon entre Jesús Antonio Flores y su amigo, lo cual habría derivado en que este último le quitara la vida.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
8 de 12

Hasta el cerro llegaron los familiares y allegados de Jesús Antonio Flores para reconocer el cadáver.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
9 de 12

"¡Ay no, Dios mío! ¡Me mataron a mi hijo! ¡Qué dolor!", gritaba con profundo dolor la madre de Jesús Antonio al enterarse de este hecho.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
10 de 12

Tanto sus familiares como amistades exigen que el crimen perpetrado contra Jesús Antonio Flores no quede en la impunidad.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
11 de 12

El cuerpo de Jesús Antonio Flores Rodríguez fue levantado por personal de Medicina Forense para trasladarlo a la morgue capitalina del Ministerio Público (MP).

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Le dispararon y le machetearon su rostro: lo que se sabe del mecánico asesinado en Nueva Suyapa
12 de 12

De igual forma, llegaron agentes de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) para custodiar la zona, al igual que agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para iniciar las investigaciones del crimen.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
Cargar más fotos