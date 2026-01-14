Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba

Dos hechos violentos ocurridos la noche del martes mantienen en alerta a las autoridades y a la población de La Ceiba, luego de que dos jóvenes fueran asesinados en distintos puntos de la ciudad con pocos minutos de diferencia. Aquí los detalles:
El primer crimen se registró en la colonia Sarmiento, donde fue encontrado sin vida Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años de edad, residente en la colonia Las Acacias.
Testigos relataron que Ortiz Rodríguez fue lanzado desde un vehículo tipo turismo color blanco y que, tras ser arrojado a la vía pública, recibió múltiples disparos antes de que los responsables se dieran a la fuga.
El cuerpo del joven fue encontrado amarrado de pies y manos, con una soga alrededor del cuello, y envuelto en una sábana, según informaron las autoridades que atendieron la escena.
De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba al menos 20 impactos de arma de fuego, de calibre aún no determinado, en diferentes partes del cuerpo.
Minutos después, un segundo hecho violento fue reportado en el barrio Bella Vista, donde otra persona fue asesinada en circunstancias similares, lo que encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad.
La víctima fue identificada como Elvis Alberto Castellano Pérez, de 19 años de edad, residente en la colonia Canelas, quien fue encontrado boca abajo en el bordo del barrio Bella Vista.
Castellano Pérez vestía una camisa roja con rayas blancas, era de tez blanca y presentaba al menos 15 impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, de acuerdo con información preliminar.
Además, el joven presentaba señales de tortura, tenía las manos atadas y un número de teléfono escrito en la palma de su mano, elementos que forman parte de la investigación en curso.
Autoridades señalaron que “la hipótesis menos descartable que se maneja es por posibles enemistades” y que ambos casos podrían estar relacionados debido a las similitudes en la forma en que fueron cometidos.
Elementos de la Policía Nacional acordonaron ambas escenas a la espera del personal de Medicina Forense, quien realizó el levantamiento de los cuerpos e inició los procedimientos correspondientes.
Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil de ambos crímenes y la identidad de los responsables.