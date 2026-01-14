  1. Inicio
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba

Autoridades continúan con la investigación de la muerte de dos jóvenes en diferentes sectores, quienes presentan más de 10 disparos, además fueron torturados y amarrados

  • Actualizado: 14 de enero de 2026 a las 10:38
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
1 de 12

Dos hechos violentos ocurridos la noche del martes mantienen en alerta a las autoridades y a la población de La Ceiba, luego de que dos jóvenes fueran asesinados en distintos puntos de la ciudad con pocos minutos de diferencia. Aquí los detalles:

Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
2 de 12

El primer crimen se registró en la colonia Sarmiento, donde fue encontrado sin vida Walter Cristóbal Ortiz Rodríguez, de 23 años de edad, residente en la colonia Las Acacias.

 Foto: Cortesía
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
3 de 12

Testigos relataron que Ortiz Rodríguez fue lanzado desde un vehículo tipo turismo color blanco y que, tras ser arrojado a la vía pública, recibió múltiples disparos antes de que los responsables se dieran a la fuga.

 Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
4 de 12

El cuerpo del joven fue encontrado amarrado de pies y manos, con una soga alrededor del cuello, y envuelto en una sábana, según informaron las autoridades que atendieron la escena.

 Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
5 de 12

De acuerdo con el informe preliminar, la víctima presentaba al menos 20 impactos de arma de fuego, de calibre aún no determinado, en diferentes partes del cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
6 de 12

Minutos después, un segundo hecho violento fue reportado en el barrio Bella Vista, donde otra persona fue asesinada en circunstancias similares, lo que encendió las alarmas de los cuerpos de seguridad.

 Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
7 de 12

La víctima fue identificada como Elvis Alberto Castellano Pérez, de 19 años de edad, residente en la colonia Canelas, quien fue encontrado boca abajo en el bordo del barrio Bella Vista.

 Foto: EL HERALDO
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
8 de 12

Castellano Pérez vestía una camisa roja con rayas blancas, era de tez blanca y presentaba al menos 15 impactos de arma de fuego en distintas partes del cuerpo, de acuerdo con información preliminar.

 Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
9 de 12

Además, el joven presentaba señales de tortura, tenía las manos atadas y un número de teléfono escrito en la palma de su mano, elementos que forman parte de la investigación en curso.

 Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
10 de 12

Autoridades señalaron que “la hipótesis menos descartable que se maneja es por posibles enemistades” y que ambos casos podrían estar relacionados debido a las similitudes en la forma en que fueron cometidos.

 Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
11 de 12

Elementos de la Policía Nacional acordonaron ambas escenas a la espera del personal de Medicina Forense, quien realizó el levantamiento de los cuerpos e inició los procedimientos correspondientes.

 Foto: Redes sociales
Posibles enemistades: lo que se sabe del doble crimen en diferentes sectores de La Ceiba
12 de 12

Hasta el momento, las autoridades desconocen el móvil de ambos crímenes y la identidad de los responsables.

 Foto: Redes sociales
