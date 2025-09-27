  1. Inicio
Hace un año mataron a su esposo y venía del velorio de un familiar: crimen de Lourdes Zaldívar en Choloma

Tras regresar del velorio de un familiar, la madre y repostera Lourdes Meoñez habría sido raptada por desconocidos y asesinada en la colonia Mississippi

  • 27 de septiembre de 2025 a las 12:53
En horas de la mañana de este sábado fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Lourdes Griselda Zaldívar Meoñez. Según se conoció, venía del velorio de un familiar cuando fue raptada y asesinada en la colonia Mississippi. ¿Qué se sabe del caso?
Siguen registrándose los hechos sangrientos en el país, donde esta vez, una mujer fue asesinada en horas de la noche del viernes -26 de septiembre- por sujetos desconocidos tras sacarla de un velorio de un familiar, según medios de la zona.

Foto: Facebook| Zaldivar Lourdes
La información señala que la madre asistía al velorio de un pariente, quien había sido asesinado la noche anterior del crimen de Lourdes.

 Foto: Facebook| Zaldivar Lourdes
Se informó que Zaldívar fue llevada a la fuerza a la colonia Mississippi cerca del sector 11 Abril, donde la asesinaron a disparos.

 Foto: Facebook| Zaldivar Lourdes
Cabe mencionar que Lourdes vivía en la colonia Los Castaños en Choloma, una zona que está bastante distante del lugar donde la asesinaron.

 Foto: Redes sociales
Se conoció que se escucharon varios disparos de un arma de fuego con el cual le habrían arrebatado la vida a Zaldívar. No obstante, los vecinos de la colonia por temor prefirieron no reportar el crimen de inmediato.

 Foto: Facebook| Zaldivar Lourdes
Lourdes Zaldívar era madre de tres niños y se dedicaba a la repostería casera.

 Foto: Facebook| Zaldivar Lourdes
Zaldívar Meoñez había perdido a su esposo de la misma manera hace un año, hecho que incrementa la preocupación en el curso de las investigaciones.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconoce si el crimen de Lourdes estaría relacionado con la muerte de su familiar y la de su esposo.

 Foto: Facebook| Zaldivar Lourdes
Por otro lado, familiares indicaron que ella no tenía problemas con nadie ni enemistades.

 Foto: Redes sociales
