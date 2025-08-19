  1. Inicio
"Quitó el cerrojo, fue a la celda y le disparó": así mató policía a hombre detenido en Atlántida

Según la investigación, el agente disparó en la cabeza al detenido tras un altercado. La Fiscalía de Delitos Contra la Vida presentó requerimiento fiscal y se decretó detención judicial al imputado.

  • 19 de agosto de 2025 a las 17:58
Un funcionario policial fue capturado este martes luego de haberle dado un disparo en la cabeza a un hombre que se encontraba detenido, bajo su custodia, en una celda policial, provocándole la muerte. Todo habría comenzado por los insultos que el detenido le profirió al oficial y este en un arranque de ira lo mató.

Foto ilustrativa: Canva.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) capturó al policía Sariel Hernández Paisano por el delito de homicidio, hecho ocurrido en la estación policial de San Juan Pueblo, Atlántida.

 Foto: Policía Nacional.
El hecho violento ocurrió la tarde del lunes a eso de las 7 de la noche, luego que la víctima fue detenida por escándalo en vía pública, siendo remitido hasta ese recinto policial.

 Foto ilustrativa: Canva.
El occiso, identificado como Brayan Hamauri Díaz Zuleta, originario de Tela, Atlántida, durante su aprehensión comenzó a insultar al policía lo que habría devenido en un altercado.

 Foto: Policía Nacional.
El hombre se encontraba en una celda policial, desde la que no paraba de proferir insultos contra el uniformado por haber sido detenido. Se desconoce si este se encontraba bajo efectos del alcohol.

 Foto ilustrativa: Canva.
El policía molesto con la actitud del detenido, tomó su arma de fuego, se dirigió a la celda donde estaba recluida la víctima y quitó el cerrojo antes de iniciar un nuevo altercado.

 Foto ilustrativa: Canva.
Tras el nuevo altercado, el imputado sacó su pistola y le disparó en la cabeza a Brayan Hamauri, quien se desplomó en el momento.

 Foto ilustrativa: Canva.
Inicialmente, los demás agentes policiales llevaron al detenido gravemente herido hasta un centro asistencial con el fin de salvarle la vida.

 Foto cortesía: Redes.
Pero al ser atendido en el centro médico, la víctima ya no presentaba signos vitales, por lo que ahí se confirmó su deceso.

 Foto cortesía: Redes.
La Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDVC) de la Regional Litoral Atlántico presentó el requerimiento fiscal y en la audiencia de declaración de imputado se le decretó la detención judicial al policía, mientras que el cadáver de la víctima fue trasladado a la morgue

 Foto cortesía: Redes.
