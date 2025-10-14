Dos detenidos: ¿Qué se sabe de los implicados en la muerte de dos niños en el accidente en Omoa?

Dos menores muertos fue el saldo que dejó una colisión entre una camioneta y una mototaxi que transportaba a siete niños que salían de su centro educativo. El hecho ocurrió el pasado 13 de octubre en San Marcos, en Omoa, Cortés.
Según testigos, la mototaxi estaba bajando a una de las menores que recogió en el Centro Educativo Básico Gubernamental José Trinidad Fiallos, ubicado en San Marcos, municipio de Omoa, Cortés.
Las autoridades tienen bajo su custodia a dos implicados en el accidente, un joven de 23 años y originario y residente en el barrio Las Vegas de San Antonio, Omoa, a quien se le acusa de lesiones imprudentes, homicidio con dolo eventual y conducción temeraria.
También se detuvo a un hombre de 57 años, a quien se le acusa del delito de conducción temeraria. Este fue detenido cuando se encontraba recibiendo atención en un hospital de Cortés. ¿Qué se sabe sobre ellos?
Relatos de las personas que estaban en el lugar de los hechos indican que la camioneta, con placas JAU 0503, impactó contra la mototaxi, quedando con las llantas hacia arriba. ¿Quiénes venían en ese vehículo?
La camioneta quedó volcada. Tras el impacto murieron los menores identificados como Sebastián Serrano, de 8 años, y Daira Serrano. El conductor de la mototaxi fue identificado como Alexis Velásquez. Se conoció que tres personas iban a bordo de la camioneta, pero la Policía solo detuvo a una de ellas y después a otro de los involucrados.
Al momento del accidente, según testigos, dos de las tres personas que iban en la parte delantera de la camioneta se dieron a la fuga, pero las autoridades lograron detener a uno de ellos. El segundo implicado fue capturado en un hospital.
La Policía detuvo al joven que vestía una camisa gris, una calzoneta y unas sandalias. Un video muestra el momento en que se le realizó la prueba de alcoholemia; en ese instante dijo “cero” y las personas que presenciaban el procedimiento repitieron “cero sale”, haciendo referencia a que la prueba no reveló presencia de alcohol.
“Entonces, el carro venía zigzagueando, se pasó frente a la mototaxi e incluso voló por encima de ella, quedando patas arriba. El carro ahora está así porque las autoridades y algunos vecinos le dieron vuelta”, relató una mujer que presenció los hechos.
La misma mujer contó que “las dos personas que venían al frente, se supone que era una muchacha y el novio que iba atrás. Las dos personas del frente se salieron y se dieron a la fuga. El muchacho que venía atrás le costó salir y fue quien se quedó; pudimos detenerlo. Da la casualidad que a él le prestaron el carro”.
Explicó además que “a él (el detenido) le habían prestado el carro y la muchacha que venía manejando era su novia, pero él no quiere decir quién es”.
Aunque testigos aseguran que el joven detenido era novio de la conductora, este dato no ha sido confirmado por las autoridades. Edgardo Barahona, portavoz de la Policía, reveló que el conductor no portaba documentación del vehículo.