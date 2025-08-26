  1. Inicio
"Era una persona tranquila, trabajaba y estudiaba": Familiares de Darwin, joven asesinado por su mejor amigo

Familiares de Darwin se encuentra devastados. Detallaron que se había ido a vivir a San Pedro Sula, con la finalidad de trabajar y estudiar al mismo tiempo

  • 26 de agosto de 2025 a las 12:51
Familiares de Darwin Antonio Bueso, un joven que fue asesinado por su "mejor amigo", se encuentran devastados por el crimen. Su cuerpo fue hallado recientemente por las autoridades en el río Chamelecón, en la zona norte de Honduras. Tras su hallazgo, sus familiares se pronunciaron al respecto.

"Era una persona muy tranquila, bien inteligente, con gran futuro, grandes metas", manifestó Daniela, familiar de la víctima, frente a los medios de comunicación la mañana de este martes.

Según Daniela, habían reportado al joven como desaparecido, sin imaginar que "su mejor amigo" únicamente identificado como Jean Carlos, llevaba más de un mes planeando robarle el vehículo, una camioneta Honda CR-V, año 2018, de color gris y sin placas.

De manera preliminar, se maneja que durante el trayecto, recogieron a un tercer individuo, momento en el que iniciaron con el plan delictivo. Darwin se había resistido, por lo que lo estrangularon.

El reporte de las autoridades indica que para eliminar las pruebas, los responsables ataron a Darwin y le pusieron piedras en el cuerpo antes de lanzarlo al río, aproximadamente a 300 metros del lugar donde posteriormente fue hallado.

Hasta ahora, hay tres personas detenidas por la muerte de Bueso, y el principal sospechoso, considerado autor tanto material como intelectual del asesinato, se encuentra bajo custodia de las autoridades.

Los familiares y conocidos de Darwin detallaron que el joven originario de Puerto Cortés, se había mudado a San Pedro Sula, con la finalidad de seguir estudiando y trabajando al mismo tiempo.

El crimen de Darwin ha causado conmoción, pues hasta ahora se maneja que el autor intelectual del crimen era su compañero de universidad y "mejor amigo".

Por ahora, las autoridades siguen investigando para determinar cómo ocurrió este homicidio que ha impactado a la población hondureña.

La familia de la víctima está a la espera de la entrega del cuerpo. Será trasladado hacia su lugar de origen, en Puerto Cortes, para realizar el velatorio y el respectivo entierro.

El suceso ha sido tan polémico que usuarios de redes sociales han dejado plasmado su desprecio a los hechores del homicidio.

"Desgraciados, ¿qué les hizo para que lo mataran?". "Qué se pudran en la cárcel, se pasaron de amistad". "Por eso dicen que amigos solo los padres", son algunos de los comentarios que se leen en redes.

