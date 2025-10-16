El pequeño Cristian Espino, de tres años, desapareció en Concepción de María, Choluteca

Otro menor fue reportado como desaparecido la tarde del miércoles 15 de octubre. La última vez que se le vio estaba jugando en la casa de su abuelo. Desde entonces no se ha sabido nada de él, por lo que sus familiares iniciaron la búsqueda rápidamente. ¿Qué se sabe de su caso?
El hecho se reportó luego de que sus familiares no encontraran al menor, quien estaba jugando en la casa de su abuelo a eso de las 9:00 de la mañana. Al notar que no aparecía, rápidamente iniciaron su búsqueda.
De manera preliminar, se maneja que el menor pudo haber sido arrastrado por la corriente del río Tiscagua, en el municipio de Concepción de María, en Choluteca, tras las fuertes lluvias que azotan la zona sur del país.
Cristian Bismar Espino Corrales, de tan solo tres años de edad, es buscado por sus familiares en las zonas aledañas, junto al Cuerpo de Bomberos y miembros de socorro.
Miembros de la Policía Nacional participan en las labores de rastreo en la zona, mientras los pobladores se han sumado voluntariamente a la búsqueda.
Aunque hasta el momento no se ha confirmado si el menor fue arrastrado por las fuertes corrientes, ante los recientes casos de muertes de menores ahogados, las autoridades intensificaron la búsqueda ante las cercanías del río.
Las fuertes corrientes de agua han acabado con la vida de menores; hasta ahora, cuatro niños han sido víctimas de las lluvias en el país.
Usuarios de redes sociales han cuestionado la acción de los padres al dejar solo al menor, quienes defendieron que ellos lo dejaron al cuidado de su abuelo luego de salir a trabajar.
Las labores de búsqueda siguen sin detenerse, con la esperanza de sus padres de encontrarlo sano y salvo.
Dylan Andrés Fúnez, Josué Isaí Fúnez, Nery Jair Sierra y Keener Eliud Gómez Vásquez son las víctimas menores de edad registradas hasta el momento tras ser arrastradas por corrientes de agua en los últimos días en diferente partes del país.
Se espera que en las próximas horas se logre dar con el paradero del menor, quien mantiene a su familia en angustia.
Lamentablemente, las muertes causadas por las lluvias se elevaron a 13 hasta la fecha.