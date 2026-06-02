Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco

Las autoridades hondureñas ya tienen identificadas a 17 personas relacionadas con el caso, incluido el líder de "Los Argueta". Se presume que varios de los implicados huyeron hacia Guatemala tras la masacre, mientras que otros permanecieron en Corinto, Omoa, Cortés, donde ocurrió el crimen el pasado 21 de mayo durante un operativo antidrogas relacionado con el decomiso de cocaína.