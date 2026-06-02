  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco

En la masacre donde fueron asesinados cinco agentes de la Dipampco también habría muerto el hijo de Heber Argueta. ¿Cuál es su perfil delictivo y cuáles son sus nexos? Aquí los detalle

  • Actualizado: 02 de junio de 2026 a las 11:23
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
1 de 10

Heber Noé Argueta es el principal señalado por las autoridades como el autor intelectual del crimen contra los cinco agentes de la ahora extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).

 Foto: Cortesía
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
2 de 10

Tras el asesinato de los agentes, los organismos de seguridad comenzaron a recopilar información sobre Heber Noé Argueta. ¿Cuál es su perfil criminal? Esto es lo que revelan las investigaciones.

 Foto: Cortesía
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
3 de 10

Uno de los principales vínculos que se le atribuyen a Argueta es con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con las pesquisas, sería el encargado de coordinar operaciones criminales entre Honduras y Guatemala.

 Foto: Cortesía
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
4 de 10

Además, Heber Argueta sería el cabecilla de "Los Argueta", una estructura criminal que se asentó hace varios años en Guatemala y que actualmente opera en la zona fronteriza de Corinto, donde ocurrió la masacre. La organización es señalada de controlar actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.

 Foto: Cortesía-INTERPOL
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
5 de 10

Uno de los principales nexos de esta estructura, según las investigaciones, es Hugo Roberto Galdámez Cabrera, un individuo vinculado al narcotráfico que durante años ha sido identificado como guatemalteco, aunque también posee nacionalidad hondureña y presuntamente opera en ambos países.

 Foto: Cortesía
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
6 de 10

"Los Argueta" son señalados por las autoridades como los responsables del asesinato de los agentes Lester Josué Amador Herrera, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.

 Foto: Cortesía
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
7 de 10

Sobre la masacre, las investigaciones indican que durante el operativo murieron dos presuntos integrantes de la estructura criminal, entre ellos el hijo de Heber Argueta. Tras el intercambio de disparos ordenó el brutal crimen de los agentes, quienes fuerin descuartizados y uno de ellos carbonizado.

 Foto: EL HERALDO
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
8 de 10

Las autoridades sostienen que alrededor de 150 hombres bajo las órdenes de Heber Argueta participaron en el sometimiento de los agentes. Hasta el momento, cuatro sospechosos han sido capturados por este caso.

 Foto: Cortesía
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
9 de 10

A "Los Argueta" también se les vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Esta estructura se dedica principalmente al narcotráfico, tráfico de armas y extorsión, con operaciones en varios países de la región.

 Foto: Cortesía
Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco
10 de 10

Las autoridades hondureñas ya tienen identificadas a 17 personas relacionadas con el caso, incluido el líder de "Los Argueta". Se presume que varios de los implicados huyeron hacia Guatemala tras la masacre, mientras que otros permanecieron en Corinto, Omoa, Cortés, donde ocurrió el crimen el pasado 21 de mayo durante un operativo antidrogas relacionado con el decomiso de cocaína.

 Foto: EL HERALDO
Cargar más fotos