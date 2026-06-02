Sus peligrosos vínculos: Heber Argueta, cabecilla que ordenó crimen de agentes de la Dipmapco

Heber Noé Argueta es el principal señalado por las autoridades como el autor intelectual del crimen contra los cinco agentes de la ahora extinta Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (Dipampco).
Tras el asesinato de los agentes, los organismos de seguridad comenzaron a recopilar información sobre Heber Noé Argueta. ¿Cuál es su perfil criminal? Esto es lo que revelan las investigaciones.
Uno de los principales vínculos que se le atribuyen a Argueta es con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con las pesquisas, sería el encargado de coordinar operaciones criminales entre Honduras y Guatemala.
Además, Heber Argueta sería el cabecilla de "Los Argueta", una estructura criminal que se asentó hace varios años en Guatemala y que actualmente opera en la zona fronteriza de Corinto, donde ocurrió la masacre. La organización es señalada de controlar actividades relacionadas con el narcotráfico, el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas.
Uno de los principales nexos de esta estructura, según las investigaciones, es Hugo Roberto Galdámez Cabrera, un individuo vinculado al narcotráfico que durante años ha sido identificado como guatemalteco, aunque también posee nacionalidad hondureña y presuntamente opera en ambos países.
"Los Argueta" son señalados por las autoridades como los responsables del asesinato de los agentes Lester Josué Amador Herrera, Dailin Francisco Elvir Quintanilla, Leonel Alejandro Valdez Núñez, Nels Makley Eguigure Benavídez y Emerson Josué Canales Fúnez.
Sobre la masacre, las investigaciones indican que durante el operativo murieron dos presuntos integrantes de la estructura criminal, entre ellos el hijo de Heber Argueta. Tras el intercambio de disparos ordenó el brutal crimen de los agentes, quienes fuerin descuartizados y uno de ellos carbonizado.
Las autoridades sostienen que alrededor de 150 hombres bajo las órdenes de Heber Argueta participaron en el sometimiento de los agentes. Hasta el momento, cuatro sospechosos han sido capturados por este caso.
A "Los Argueta" también se les vincula con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de México. Esta estructura se dedica principalmente al narcotráfico, tráfico de armas y extorsión, con operaciones en varios países de la región.
Las autoridades hondureñas ya tienen identificadas a 17 personas relacionadas con el caso, incluido el líder de "Los Argueta". Se presume que varios de los implicados huyeron hacia Guatemala tras la masacre, mientras que otros permanecieron en Corinto, Omoa, Cortés, donde ocurrió el crimen el pasado 21 de mayo durante un operativo antidrogas relacionado con el decomiso de cocaína.