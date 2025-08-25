"¡Paren eso!": Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí

Una vez más, en el mes de agosto, un desperfecto en los juegos mecánicos provocó una tragedia. Una mujer de 57 años salió expulsada de una de las atracciones.
Cámaras captaron el momento exacto en que ocurrió el incidente. El juego, llamado Forcelo, es una atracción estilo “pulpo” con varias sillas alrededor que se elevan en el aire y luego giran a gran velocidad.
El video muestra durante varios segundos a las personas en el aire gritando, como suele ocurrir en este tipo de juegos, pero lo inesperado sucedió apenas unos instantes después.
Segundos más tarde, quienes observaban el espectáculo salieron corriendo al percatarse de que algo había caído al suelo.
En ese instante se escuchó un fuerte ruido metálico que golpeó contra la baranda. Los presentes comenzaron a correr y a gritar desesperados: “¿Qué pasó?”, “¡Paren eso!”.
Al confirmar que se trataba de una persona, varios asistentes corrieron a auxiliarla mientras pedían detener el aparato, ya que otros usuarios continuaban suspendidos en el aire.
La mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí y, debido a la severidad de sus lesiones, fue referida posteriormente al Hospital Escuela en Tegucigalpa.
Como Eva María Cáceres, originaria de Olancho y de 57 años de edad, fue identificada la mujer que cayó desde el juego mecánico en la feria de Danlí.
Este es el segundo caso registrado en Honduras relacionado con accidentes en juegos mecánicos durante el mes de agosto. El primero ocurrió en Copán (16 de agosto), cuando una joven identificada como Nelsy Melissa Santos cayó desde una rueda de Chicago.
La joven continúa hospitalizada en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, con graves complicaciones en su columna. Sus familiares aseguran que necesita alrededor de medio millón de lempiras para las múltiples cirugías que requiere.