  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

"¡Paren eso!": Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí

Mientras estaba en el aire, los espectadores salieron corriendo del pánico al ver que algo había caído desde lo alto. Se trataba de una mujer de 57 años de edad, la segunda víctima en el mes

  • 25 de agosto de 2025 a las 11:18
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
1 de 10

Una vez más, en el mes de agosto, un desperfecto en los juegos mecánicos provocó una tragedia. Una mujer de 57 años salió expulsada de una de las atracciones.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
2 de 10

Cámaras captaron el momento exacto en que ocurrió el incidente. El juego, llamado Forcelo, es una atracción estilo “pulpo” con varias sillas alrededor que se elevan en el aire y luego giran a gran velocidad.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
3 de 10

El video muestra durante varios segundos a las personas en el aire gritando, como suele ocurrir en este tipo de juegos, pero lo inesperado sucedió apenas unos instantes después.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
4 de 10

Segundos más tarde, quienes observaban el espectáculo salieron corriendo al percatarse de que algo había caído al suelo.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
5 de 10

En ese instante se escuchó un fuerte ruido metálico que golpeó contra la baranda. Los presentes comenzaron a correr y a gritar desesperados: “¿Qué pasó?”, “¡Paren eso!”.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
6 de 10

Al confirmar que se trataba de una persona, varios asistentes corrieron a auxiliarla mientras pedían detener el aparato, ya que otros usuarios continuaban suspendidos en el aire.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
7 de 10

La mujer fue trasladada en estado grave al Hospital Gabriela Alvarado de Danlí y, debido a la severidad de sus lesiones, fue referida posteriormente al Hospital Escuela en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
8 de 10

Como Eva María Cáceres, originaria de Olancho y de 57 años de edad, fue identificada la mujer que cayó desde el juego mecánico en la feria de Danlí.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
9 de 10

Este es el segundo caso registrado en Honduras relacionado con accidentes en juegos mecánicos durante el mes de agosto. El primero ocurrió en Copán (16 de agosto), cuando una joven identificada como Nelsy Melissa Santos cayó desde una rueda de Chicago.

 Foto: Cortesía
¡Paren eso!: Cámaras captaron cuando una mujer salió expulsada de un juego mecánico en Danlí
10 de 10

La joven continúa hospitalizada en el Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, con graves complicaciones en su columna. Sus familiares aseguran que necesita alrededor de medio millón de lempiras para las múltiples cirugías que requiere.

 Foto: Cortesía
Cargar más fotos