"Yo era su segunda madre", recuerda hermana de Claudia, mujer hallada semienterrada en Aldea Suyapa

El hallazgo del cuerpo sin vida de Claudia Aceituno, de 38 años, en el interior de su vivienda en la Aldea Suyapa, en Tegucigalpa, ha generado cuestionamientos por parte de sus familiares.
Esto debido a la actuación de las autoridades durante el proceso de búsqueda. Aceituno había sido reportada como desaparecida desde hace aproximadamente tres meses.
Sus familiares informaron que durante este tiempo acudieron a hospitales, a la morgue y distintas postas policiales para solicitar apoyo.
Sin embargo, señalaron que no recibieron respuestas concretas ni avances en la investigación.
La hermana de la víctima, identificada como Blanca, dijo en noticieros Hoy Mismo que insistió en la denuncia desde los primeros días de la desaparición. "Fuimos a la posta, a hospitales y a la morgue. No hubo resultados. Pensamos que, si se hubiera actuado antes, tal vez la hubiéramos encontrado", señaló.
El cuerpo fue localizado la tarde del domingo 9 de noviembre de 2025, cuando uno de sus hermanos ingresó nuevamente a la vivienda y encontró el cadáver semienterrado y cubierto con una lámina metálica en una de las habitaciones.
Tras la alerta del hermano de la víctima, quien realizó el hallazgo, agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para iniciar las diligencias.
De acuerdo con el informe preliminar, el principal sospechoso del crimen es su pareja, identificado como Iker Sosa, conocido como "El Tatuado".
Según, señaló la hermana de la víctima, dijo que la pareja solía tener discusiones con frecuencia. "Ellos peleaban, ellos peleaban bastante".
Según los testimonios familiares, el hombre participó en la búsqueda de la víctima y acompañó a los parientes a realizar denuncias y recorridos en centros forenses y hospitales, por lo que ellos jamás imaginaron que le había quitado la vida.
"Yo soñaba más con ella... porque yo para ella era su segunda madre, yo la crié a ella", recordó su hermana.
Las tres hijas de la víctima quedarán bajo el cuidado de familiares directos, quienes afirmaron que ya convivían con ellas. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes.