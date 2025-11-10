  1. Inicio
"Yo era su segunda madre", recuerda hermana de Claudia, mujer hallada semienterrada en Aldea Suyapa

La hermana de Claudia Aceituno reveló que la víctima y su pareja mantenían frecuentes discusiones, aunque nunca imaginaron que él podría ser el responsable de su muerte

  • 10 de noviembre de 2025 a las 08:35
1 de 12

El hallazgo del cuerpo sin vida de Claudia Aceituno, de 38 años, en el interior de su vivienda en la Aldea Suyapa, en Tegucigalpa, ha generado cuestionamientos por parte de sus familiares.

Foto: redes sociales
2 de 12

Esto debido a la actuación de las autoridades durante el proceso de búsqueda. Aceituno había sido reportada como desaparecida desde hace aproximadamente tres meses.

 Foto: captura de pantalla
3 de 12

Sus familiares informaron que durante este tiempo acudieron a hospitales, a la morgue y distintas postas policiales para solicitar apoyo.

 Foto: redes sociales
4 de 12

Sin embargo, señalaron que no recibieron respuestas concretas ni avances en la investigación.

 Foto: redes sociales
5 de 12

La hermana de la víctima, identificada como Blanca, dijo en noticieros Hoy Mismo que insistió en la denuncia desde los primeros días de la desaparición. "Fuimos a la posta, a hospitales y a la morgue. No hubo resultados. Pensamos que, si se hubiera actuado antes, tal vez la hubiéramos encontrado", señaló.

 Foto: redes sociales
6 de 12

El cuerpo fue localizado la tarde del domingo 9 de noviembre de 2025, cuando uno de sus hermanos ingresó nuevamente a la vivienda y encontró el cadáver semienterrado y cubierto con una lámina metálica en una de las habitaciones.

 Foto: redes sociales
7 de 12

Tras la alerta del hermano de la víctima, quien realizó el hallazgo, agentes de la Policía Nacional llegaron al sitio para iniciar las diligencias.

 Foto: captura de pantalla
8 de 12

De acuerdo con el informe preliminar, el principal sospechoso del crimen es su pareja, identificado como Iker Sosa, conocido como "El Tatuado".

 Foto: redes sociales
9 de 12

Según, señaló la hermana de la víctima, dijo que la pareja solía tener discusiones con frecuencia. "Ellos peleaban, ellos peleaban bastante".

 Foto: captura de pantalla
10 de 12

Según los testimonios familiares, el hombre participó en la búsqueda de la víctima y acompañó a los parientes a realizar denuncias y recorridos en centros forenses y hospitales, por lo que ellos jamás imaginaron que le había quitado la vida.

 Foto: captura de pantalla
11 de 12

"Yo soñaba más con ella... porque yo para ella era su segunda madre, yo la crié a ella", recordó su hermana.

 Foto: redes sociales
12 de 12

Las tres hijas de la víctima quedarán bajo el cuidado de familiares directos, quienes afirmaron que ya convivían con ellas. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

 Foto: captura de pantalla
