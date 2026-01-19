Padre del doctor Miguel Salgado tras casi 2 meses de su crimen: "No te pude ayudar a luchar"

Finalmente, el padre del apreciado doctor Miguel Salgado dio a conocer su profundo dolor en redes sociales, donde expresó su tristeza porque su hijo no logró cumplir su sueño, luego de que le arrebataran la vida de manera violenta en el sector de Lomas del Diamante. Esto dijo en sus redes sociales.
Miguel Ángel Salgado Cabezas, quien realizaba estudios de especialidad en Medicina Interna, fue asesinado de manera violenta antes de culminar su carrera. Según informes forenses, fue torturado y golpeado hasta morir, y finalmente atacado con piedras.
El cadáver del joven médico fue encontrado la noche del miércoles -26 de noviembre- en un botadero de basura en la colonia Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa.
Ese día, Miguel Ángel inició su jornada con normalidad en la Facultad de Medicina, ubicada detrás del Hospital Escuela. Por la escasez de estacionamiento, dejó su vehículo cerca de la morgue y se dirigió a pie a sus clases.
Alrededor de las 6:30 de la tarde, cuando regresaba a su vehículo, fue interceptado por desconocidos que lo raptaron, trasladándolo hasta la zona donde más tarde sería hallado sin vida.
El cadáver fue ingresado a la morgue, donde se le practicó la autopsia. La mañana del jueves 27 de noviembre, los familiares recibieron el cuerpo. Su padre se había mantenido en silencio ante la prensa hasta la reciente publicación en redes sociales.
En TikTok, Jorge Fernando Salgado compartió tres fotografías de su hijo acompañadas de emotivos mensajes, recordando sus sueños profesionales y la pérdida irreparable para la familia.
En su primer video, su padre compartió una foto de él junto a un documento de su facultad, donde lamentó: “Hasta el cielo, hijo. No merecías que te quitaran la vida así, mi amor eterno”.
“Como te extraño hijo. El más grande de tus sueños, convertirte en médico. Te amo”, escribió en otra publicación.
“El día que te fuiste al cielo, me llena de mucha tristeza y dolor, porque no te pude ayudar a luchar para que no fuera así hijo amado. Te extraño mucho, amor”, dice la tercera imagen.
El caso continúa bajo investigación de la DPI, mientras familiares, amigos y colegas del joven médico exigen justicia y la pronta captura de los responsables del asesinato.
Hasta la fecha, no se han reportado detenciones relacionadas con el crimen ni posibles sospechosos.