"Creemos que cayó boca abajo y se ahogó": Padrastro de la presentadora Jenifer Rivas

La presentadora hondureña, Jenifer Rivas, fue hallada sin vida luego de que presuntamente sufriera un ataque de epilepsia en horas de la madrugada en su casa, ubicada en la colonia Estanzuela, sobre la carretera hacia el Parque Nacional Picacho, Francisco Morazán. ¿Qué provocó su muerte?
La presentadora hondureña Jenifer Nicol Rivas, de 21 años de edad, fue encontrada muerta el miércoles 1 de octubre en su cama por su madre, quien notificó a las autoridades tras ver que no presentaba signos vitales.
Se conoció que la madre llegó a la vivienda de la joven luego de recibir varias llamadas de su trabajo, donde preguntaban si sabía algo de ella, pero al no obtener respuesta, decidieron ir hasta su casa y fue allí donde encontraron su cuerpo.
Los primeros reportes señalan que la joven padecía de epilepsia y estaba bajo medicación, misma información que fue confirmada por su madre, quien además agregó el posible motivo que pudo causar su muerte.
"Por indagaciones realizadas a su madre se conoció que ella padecía de epilepsia y, además, estaba ingiriendo bebidas alcohólicas, lo que le ocasionó una convulsión y la muerte", informó la subinspectora Dubón.
Por su parte, José Ángel Solano, padrastro de la presentadora, relató que "a las 5:00 de la mañana yo miré que se levantó a tomar agua. Ella padecía de epilepsia, entonces nosotros suponemos que fue que le pegó un ataque epiléptico. Se encontraba sola, cayó boca abajo y se ahogó".
Rivas colaboraba con el equipo de creadores de contenido "Los Venados 504", donde se había ganado el cariño de sus seguidores por su carisma y belleza.
La joven hondureña trabajaba como presentadora de noticias en TNN| Waldivision y era estudiante de la carrera de Periodismo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH)
En los últimos meses, la joven comenzó a dedicarse como creadora de contenido, por lo que se hizo reconocida rápidamente y se ganó el cariño de sus seguidores.
Los restos de Jenifer Rivas fueron sepultados la tarde del jueves, donde familiares, amigos y compañeros de “Los Venados 504” le dieron el último adiós.