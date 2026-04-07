Iban a realizar su viaje en enero y cambiaron la fecha: detalles del accidente en Quimistán

El tradicional viaje religioso de la familia Deras hacia Esquipulas, Guatemala, terminó en tragedia tras un accidente ocurrido en Quimistán, Santa Bárbara. ¿ Porqué cambiaron la fecha de viaje?
Persy Deras, hermano menor de Javier Deras, relató a EL HERALDO que la excursión salió de Tegucigalpa el martes 31 de marzo con 12 personas a bordo; dos más se incorporaron en Comayagua, para completar un total de 14 viajeros.
Javier Deras conducía el autobús, una unidad Toyota Coaster recientemente adquirida en la capital, un carro "totalmente nuevo. Nos lo entregaron el 19 de marzo y prácticamente salió directo al viaje el martes en la madrugada”.
Según explicó, el cambio de fecha fue tras un viaje familiar previo hacia Estados Unidos, luego de que sus padres obtuvieran visa para visitar a sus nietos, por lo que decidieron aplazar el viaje para Semana Santa.
La salida normalmente se llevaba a cabo el 15 de enero, en el marco de la celebración del Cristo Negro de Esquipulas, una tradición profundamente arraigada en la familia. “Mi mamá ya tenía planeado el viaje, pero decidimos posponerlo para Semana Santa después de visitar a la familia en Estados Unidos”, añadió Persy.
El domingo, la familia concluía su visita religiosa en Esquipulas y emprendía el regreso hacia Honduras. “Yo hablé con mi hermano, él me marcó a las 11:00 de la mañana del domingo, contándome que venía por el lado de Copán".
Agregó: “Desde que nosotros éramos pequeños nos llevaban mis papás en unos pick-up y ahí íbamos haciendo esos viajes año a año; entonces teníamos esa tradición de traerlos (los buses) con unas cintas reflectivas que allá en Esquipulas se le ponen a los carros y bueno, pasó esto”.
“Nadie espera un momento así, nadie hace un viaje religioso pensando que terminará en tragedia. Hoy no solo se enluta nuestra familia; también perdemos vecinos y seres queridos. Todo es una tragedia”, expresó Persy Deras, hermano de Javier.
Los restos mortales de doña Rita Zelaya, su hijo Javier y su nuera Dilma serán sepultados mañana miércoles a las 11:00 de la mañana en el cementerio San Miguel Arcángel, en la zona de Las Casitas, en la capital.
Además, se realizará una misa de cuerpo presente a las 10:00 de la mañana en la parroquia San Juan Bautista de la colonia Kennedy.