"No era un perro el que mataron": Abuela de menor asesinado en Nueva Suyapa

La muerte de Joel Alexander Álvarez Uclés, de 16 años, ha causado dolor entre los habitantes de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa. La noche del domingo, el adolescente fue asesinado a disparos en el sector conocido como El Infiernito.
Minutos después del crimen, familiares llegaron a la escena y protagonizaron dolorosas escenas al confirmar que la víctima era el menor que horas antes había salido de su vivienda.
Entre los parientes que acudieron al lugar estaba la abuela del adolescente, quien exigió a las autoridades que el caso no quede impune y que los responsables sean identificados y capturados.
"A saber como le pasaría la muerte a mi muchacho, yo lo que pido es justicia, que pague el que me lo mató porque esto no se va a quedar así, porque no era un perro el que mataron", expresó la mujer mientras observaba la escena.
De acuerdo con información preliminar, Joel Alexander residía en la misma colonia donde ocurrió el ataque. Las investigaciones indican que el menor habría ingresado a un sector controlado por estructuras criminales.
Según los reportes iniciales, varios individuos comenzaron a perseguir al adolescente por distintas calles del sector hasta darle alcance en El Infiernito, donde fue atacado a disparos.
Vecinos alertaron a la Policía Nacional luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Una patrulla que realizaba recorridos en la zona acudió al lugar y encontró al joven sin signos vitales.
Las autoridades acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver.
El informe preliminar establece que el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en el tórax y en el brazo izquierdo.
Familiares relataron que la última vez que vieron al adolescente fue durante la tarde del domingo, cuando salió de su vivienda para realizar una diligencia.
Horas después recibieron la noticia de que había sido asesinado en una de las calles de la colonia, lo que provocó preocupación entre amigos, vecinos y allegados.
Mientras avanzan las investigaciones, la familia mantiene su exigencia de justicia y espera que las autoridades logren esclarecer el crimen que acabó con la vida del joven capitalino.