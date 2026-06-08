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"No era un perro el que mataron": Abuela de menor asesinado en Nueva Suyapa

La abuela de Joel Alexander llegó a la escena del crimen y exigió justicia por la muerte del menor asesinado en la colonia Nueva Suyapa de la capital

  • Actualizado: 08 de junio de 2026 a las 20:57
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La muerte de Joel Alexander Álvarez Uclés, de 16 años, ha causado dolor entre los habitantes de la colonia Nueva Suyapa, en Tegucigalpa. La noche del domingo, el adolescente fue asesinado a disparos en el sector conocido como El Infiernito.

 Foto: Redes sociales
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Minutos después del crimen, familiares llegaron a la escena y protagonizaron dolorosas escenas al confirmar que la víctima era el menor que horas antes había salido de su vivienda.

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Entre los parientes que acudieron al lugar estaba la abuela del adolescente, quien exigió a las autoridades que el caso no quede impune y que los responsables sean identificados y capturados.

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"A saber como le pasaría la muerte a mi muchacho, yo lo que pido es justicia, que pague el que me lo mató porque esto no se va a quedar así, porque no era un perro el que mataron", expresó la mujer mientras observaba la escena.

 Foto: Captura de video
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De acuerdo con información preliminar, Joel Alexander residía en la misma colonia donde ocurrió el ataque. Las investigaciones indican que el menor habría ingresado a un sector controlado por estructuras criminales.

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Según los reportes iniciales, varios individuos comenzaron a perseguir al adolescente por distintas calles del sector hasta darle alcance en El Infiernito, donde fue atacado a disparos.

 Foto: Captura de video
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Vecinos alertaron a la Policía Nacional luego de escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. Una patrulla que realizaba recorridos en la zona acudió al lugar y encontró al joven sin signos vitales.

 Foto: Captura de video
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Las autoridades acordonaron la escena para iniciar las diligencias correspondientes mientras personal de Medicina Forense realizaba el levantamiento del cadáver.

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El informe preliminar establece que el cuerpo presentaba múltiples impactos de bala, principalmente en el tórax y en el brazo izquierdo.

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Familiares relataron que la última vez que vieron al adolescente fue durante la tarde del domingo, cuando salió de su vivienda para realizar una diligencia.

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Horas después recibieron la noticia de que había sido asesinado en una de las calles de la colonia, lo que provocó preocupación entre amigos, vecinos y allegados.

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Mientras avanzan las investigaciones, la familia mantiene su exigencia de justicia y espera que las autoridades logren esclarecer el crimen que acabó con la vida del joven capitalino.

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