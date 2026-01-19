Tocó a una niña que buscaba ayuda en centro de salud: condenan a doctor por agresiones sexuales

Erick Rufino Lemus Castillo se desempeñaba como médico en un centro de salud donde atendió a una menor de 13 años, a quien agredió sexualmente. ¿Cómo ocurrieron los hechos?
La Fiscalía Especial de Protección a la Niñez y Adolescencia (FEP-NIÑEZ) obtuvo una sentencia condenatoria contra Erick Rufino Lemus Castillo por su responsabilidad en el delito de otras agresiones sexuales, cometidas en perjuicio de una paciente de 13 años de edad.
¿Cómo se desarrollaron los hechos? Según las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, la menor llegó al centro de salud con el fin de recibir atención médica.
Durante la consulta, Lemus le solicitó a la menor que se acostara en la camilla y le pidió que indicara dónde sentía dolor; acto seguido, inició una serie de tocamientos y besos no consentidos.
El Ministerio Público sostuvo que la situación fue interrumpida por una enfermera; sin embargo, el doctor impidió que la niña saliera del consultorio y continuó con las agresiones.
Tras lo sucedido, la pequeña de 13 años relató los hechos a sus familiares, quienes interpusieron la denuncia correspondiente a través de la línea de emergencia 911.
El incidente ocurrió el pasado 25 de septiembre, pero fue hasta cuatro meses después que el médico recibió su condena.
Las investigaciones detallan que el doctor Erick Lemus le enviaba mensajes a la menor de edad insinuando que deseaba tener relaciones sexuales con ella. El imputado admitió haber cometido el delito, por lo que fue sentenciado mediante un procedimiento abreviado, informó el Ministerio Público.
El médico fue condenado a cuatro años, cuatro meses y 15 días de prisión. ¿Qué otras medidas se le impusieron?
Otras medidas incluyeron la prohibición de residir cerca o aproximarse a la víctima por el doble del tiempo de la pena de prisión, inhabilitación absoluta, suspensión de la ciudadanía, libertad vigilada por cinco años y la inscripción en el registro de agresores sexuales del Juzgado de Ejecución.