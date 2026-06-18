"Se quitaba el uniforme y se ponía las botas de campo": Nelson, agente que murió en accidente de El Rodeo

El agente policial Nelson Emilio Sosa Torres es una de las siete víctimas mortales del accidente ocurrido la tarde del miércoles -17 de junio- en la cuesta de El Rodeo, en la carretera CA-5, Comayagua, hecho que ha enlutado a varias familias. Aquí los detalles:
Sosa Torres, de 34 años, formaba parte del grupo de agentes que viajaba en un autobús institucional cuando ocurrió la colisión que involucró a una grúa en este tramo carretero, dejando varios heridos y siete muertos, entre ellos el agente Sosa.
Nelson era un hombre trabajador que, además de sus funciones como policía, dedicaba parte de su tiempo libre a apoyar a su familia en labores del campo, de acuerdo con los relatos de sus parientes.
Sus familiares lo recuerdan como una persona responsable y comprometida, pues relataron que al terminar su jornada de servicio "se quitaba el uniforme y se ponía las botas de campo".
Nelson Emilio Sosa deja a una niña de 11 años, a quien su familia describió como su mayor motivación.
Su cuerpo está siendo velado en el sector de El Pescadero, Danlí, El Paraíso, donde sus padres y hermanos lamentan la pérdida de uno de los cuatro hijos varones de la familia.
El sepelio del agente está programado para este viernes -19 de junio- a las 9:00 de la mañana en los Jardines de la Divina Misericordia, donde también se realizará una misa de cuerpo presente antes de su entierro.
La tragedia ocurrió cuando el autobús en el que viajaban los agentes regresaba hacia Danlí, El Paraíso, luego regresar de la entrega de uniformes policiales en Comayagua.
Según los reportes preliminares, la grúa habría perdido el control en la zona de la cuesta de El Rodeo e impactó contra el vehículo policial, provocando la muerte inmediata de los siete agentes.
Las víctimas fueron identificadas como Delmi Maritza Espinoza, Keylin Anabeli Benavides, Esmelin Yolibeth Herrera, Dulce María Suárez, Nora Xiomara Mejía, Yorbic Adony Vallecillo y Nelson Emilio Sosa.
Las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) mantienen abiertas las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.
Entre las líneas de investigación se analizan la condición mecánica de la grúa, la velocidad a la que se desplazaba y las características del tramo donde ocurrió el impacto.