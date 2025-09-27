Murió carbonizada en su casa: Momento en que Jancy España se coronó como reina de Nueva Armenia

Orgullosa y con la hermosa sonrisa que la caracterizaba, Jancy España se coronó como reina de Nueva Armenia en 2023.
En redes sociales, la página de Facebook de Nueva Armenia recordó a su reina con videos y fotografías. Aquí algunos de los recuerdos que compartieron:
"El día de hoy, una hermosa estrella dejó de brillar y se unió al cielo. La Reina de FERINAR, Jancy Michelle España Arévalo, ha partido a la presencia del Señor, dejando un enorme vacío en esta tierra. Sin embargo, su luz siempre brillará y sus recuerdos permanecerán en el corazón de quienes la conocieron y amaron", postearon en Facebook.
Jancy España, de 19 años, murió carbonizada este 27 de septiembre en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa.
A sus 17 años, la jovencita fue coronada. Ese día vistió un hermoso vestido blanco y lució una espectacular corona. Hoy es recordada con mucho cariño.La joven, recientemente graduada, destacó en su adolescencia como palillona y también como reina del municipio que la vio crecer.
Fueron varias pasarelas las que realizó la joven; en una de ellas lució un hermoso conjunto café. No se sabe qué provocó el incendio en el que falleció.
En la pasarela de deportes, la joven lució un traje de fútbol verde y amarillo. En 2024 también se destacó como palillona.
La abuela de la joven relató que Jancy llegó de trabajar, se durmió y que el incendio habría iniciado alrededor de la 1:00 de la madrugada.
Jancy también estudió para ser chef y trabajaba en un restaurante de comida rápida. Las autoridades no han detallado qué pudo provocar el siniestro.
