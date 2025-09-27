  1. Inicio
Murió carbonizada en su casa: Momento en que Jancy España se coronó como reina de Nueva Armenia

Con un hermoso vestido blanco, la joven Jancy España se coronó como reina del municipio de Nueva Armenia, Francisco Morazán. Murió carbonizada en Mirador de Oriente

  • 27 de septiembre de 2025 a las 18:18
1 de 10

Orgullosa y con la hermosa sonrisa que la caracterizaba, Jancy España se coronó como reina de Nueva Armenia en 2023.

 Foto: Cortesía-redes sociales
2 de 10

En redes sociales, la página de Facebook de Nueva Armenia recordó a su reina con videos y fotografías. Aquí algunos de los recuerdos que compartieron:

 Foto: Cortesía-redes sociales
3 de 10

"El día de hoy, una hermosa estrella dejó de brillar y se unió al cielo. La Reina de FERINAR, Jancy Michelle España Arévalo, ha partido a la presencia del Señor, dejando un enorme vacío en esta tierra. Sin embargo, su luz siempre brillará y sus recuerdos permanecerán en el corazón de quienes la conocieron y amaron", postearon en Facebook.

 Foto: Cortesía-redes sociales
4 de 10

Jancy España, de 19 años, murió carbonizada este 27 de septiembre en la colonia Mirador de Oriente, en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía-redes sociales
5 de 10

A sus 17 años, la jovencita fue coronada. Ese día vistió un hermoso vestido blanco y lució una espectacular corona. Hoy es recordada con mucho cariño.La joven, recientemente graduada, destacó en su adolescencia como palillona y también como reina del municipio que la vio crecer.

 Foto: Cortesía-redes sociales
6 de 10

Fueron varias pasarelas las que realizó la joven; en una de ellas lució un hermoso conjunto café. No se sabe qué provocó el incendio en el que falleció.

 Foto: Cortesía-redes sociales
7 de 10

En la pasarela de deportes, la joven lució un traje de fútbol verde y amarillo. En 2024 también se destacó como palillona.

 Foto: Cortesía-redes sociales
8 de 10

La abuela de la joven relató que Jancy llegó de trabajar, se durmió y que el incendio habría iniciado alrededor de la 1:00 de la madrugada.

 Foto: Cortesía-redes sociales
9 de 10

Jancy también estudió para ser chef y trabajaba en un restaurante de comida rápida. Las autoridades no han detallado qué pudo provocar el siniestro.

 Foto: Cortesía-redes sociales
10 de 10

La joven, recientemente graduada, destacó en su adolescencia como palillona y también como reina del municipio que la vio crecer.

 Foto: Cortesía-redes sociales
