Murió carbonizada en su casa: Momento en que Jancy España se coronó como reina de Nueva Armenia

"El día de hoy, una hermosa estrella dejó de brillar y se unió al cielo. La Reina de FERINAR, Jancy Michelle España Arévalo, ha partido a la presencia del Señor, dejando un enorme vacío en esta tierra. Sin embargo, su luz siempre brillará y sus recuerdos permanecerán en el corazón de quienes la conocieron y amaron", postearon en Facebook.