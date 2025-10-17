  1. Inicio
Mueren dos hombres a bordo de un camión al caer a un río en Lucerna, Ocotepeque

Tres hombres que viajaban en un camión cayeron al río Xixe del municipio de Lucerna en Ocotepeque. Dos de ellos perdieron la vida y otro fue hospitalizado

  • 17 de octubre de 2025 a las 19:26
En la tarde de este viernes -17 de octubre- en el departamento de Ocotepeque dos hombres a bordo de un camión perdieron la vida al caer en un río. Más detalles a continuación.

 Foto: redes sociales
En la carretera CA-4 del municipio de Lucerna, un camión sufrió un aparatoso accidente de tránsito, donde dos hombres fallecieron, y otro más resultó gravemente herido.

 Foto: redes sociales
El vehículo de carga pesada cayó desde el puente hacia el río Xixe, a donde se apersonaron bomberos, policías y ciudadanos para intentar rescatar a las víctimas.

 Foto: redes sociales
Los cuerpos de los hombres quedaron entre los amasijos de hierro del camión que transportaba cargas de arena. Más policías y hombres se metieron al río para poder sacarlos y llevarlos hacia un centro asistencial.

 Foto: redes sociales
Lamentablemente, por la gravedad de las heridas murió el chófer y el copiloto del vehículo. El conductor fue identificado como Marco Adolfo Cruz Santos, mientras que el copiloto Maycol Esaú Mejía.

 Foto: redes sociales
Ambos víctimas mortales eran originarias de la comunidad de Gran Sal del municipio de San Marcos de Ocotepeque.

 Foto: redes sociales
En cuanto al tercer afectado que logró sobrevivir, fue identificado como Jesús Márquez Melgar. Él fue llevado al Hospital Básico de San Marcos de Ocotepeque.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
Las labores por parte de las autoridades continuaron con el levantamiento de los cadáveres y la recuperación del vehículo de carga pesada.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
Ha trascendido que el accidente se habría originado producto de la alta velocidad con la que se conducía el camión. Sin embargo, esto no ha sido confirmado ni descartado, por lo que se espera el informe de parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

 Foto: Cuerpo de Bomberos
Los accidentes de tránsito constituyen el segundo tipo de muerte más violenta en Honduras. Según datos de la Secretaría de Seguridad, hasta el pasado 13 de octubre se contabilizan 1,257 personas fallecidas por esta causa.

 Foto: Cuerpo de Bomberos
