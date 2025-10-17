Mueren dos hombres a bordo de un camión al caer a un río en Lucerna, Ocotepeque

En la tarde de este viernes -17 de octubre- en el departamento de Ocotepeque dos hombres a bordo de un camión perdieron la vida al caer en un río. Más detalles a continuación.
En la carretera CA-4 del municipio de Lucerna, un camión sufrió un aparatoso accidente de tránsito, donde dos hombres fallecieron, y otro más resultó gravemente herido.
El vehículo de carga pesada cayó desde el puente hacia el río Xixe, a donde se apersonaron bomberos, policías y ciudadanos para intentar rescatar a las víctimas.
Los cuerpos de los hombres quedaron entre los amasijos de hierro del camión que transportaba cargas de arena. Más policías y hombres se metieron al río para poder sacarlos y llevarlos hacia un centro asistencial.
Lamentablemente, por la gravedad de las heridas murió el chófer y el copiloto del vehículo. El conductor fue identificado como Marco Adolfo Cruz Santos, mientras que el copiloto Maycol Esaú Mejía.
Ambos víctimas mortales eran originarias de la comunidad de Gran Sal del municipio de San Marcos de Ocotepeque.
En cuanto al tercer afectado que logró sobrevivir, fue identificado como Jesús Márquez Melgar. Él fue llevado al Hospital Básico de San Marcos de Ocotepeque.
Las labores por parte de las autoridades continuaron con el levantamiento de los cadáveres y la recuperación del vehículo de carga pesada.
Ha trascendido que el accidente se habría originado producto de la alta velocidad con la que se conducía el camión. Sin embargo, esto no ha sido confirmado ni descartado, por lo que se espera el informe de parte de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).
Los accidentes de tránsito constituyen el segundo tipo de muerte más violenta en Honduras. Según datos de la Secretaría de Seguridad, hasta el pasado 13 de octubre se contabilizan 1,257 personas fallecidas por esta causa.