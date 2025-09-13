Así fue el momento en el que mataron a un guardia de seguridad en La Ceiba; hay tres detenidos

El pasado 10 de septiembre, el guardia de seguridad, Elier Agüero, fue asesinado en la ciudad de La Ceiba por sujetos encapuchados que llevaban chalecos antibalas y rifles. Más detalles a continuación.
En el barrio Mejía de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, se encontraba Elier Agüero custodiando un comercio de mantenimiento de vehículos. Apenas era su quinto día de trabajo en ese lugar.
Una camioneta se estacionó en posición de salida frente al negocio custodiado por el joven guardia de 23 años, quien permaneció en su zona de trabajo sin imaginar que dentro del vehículo había criminales.
Del vehículo, salió un sujeto con pasamontañas, un rifle de asalto y con un chaleco antibalas. Elier Agüero intentó usar su escopeta para defenderse, pero el individuo rápidamente le disparó.
De la camioneta salieron otras dos personas armadas y con vestimenta similar. Mientras el cuerpo de Elier Agüero yacía ensangrentado en el suelo, le arrebataron su arma asignada.
Posteriormente, en el video tomado por cámaras de seguridad y posteriormente divulgado en redes sociales, se observa que los individuos huyeron del lugar, volviendo a abordar la camioneta.
Al ocurrir este suceso en horas del día, el tiroteo fue escuchado por varias personas, quienes preocupados alertaron a la Policía Nacional. El guardia fue llevado a un centro asistencial, pero murió por la gravedad de las heridas.
La mañana del pasado 12 de septiembre de 2025, la Policía Nacional capturó a dos hombres y a una mujer como los principales sospechosos de quitarle la vida a Agüero.
Al momento del arresto, a los sospechosos se les decomisó tres fusiles de alto poder, entre ellos un AK-K7 y de calibre 5.56 milímetros.
Los individuos detenidos fueron remitidos a la Fiscalía correspondiente como sujetos bajo investigación por la muerte de Agüero.
La tía de Elier Agüero relató que él tenía 23 años y que era originario de La Mosquitia (Gracias a Dios). Se mudó a la ciudad de La Ceiba para apoyar económicamente a su madre de escasos recursos. Antes de trabajar como vigilante, se desempeñaba en el rubro de la construcción como ayudante de albañil.
"Él era un muchacho obediente. Le gustaba mucho ir a la iglesia, él era cristiano. Él era un muchacho al que nunca le había visto una manía mala", afirmó la tía.
"No sé por qué pasó eso. Él simplemente era tranquilo, un muchacho humilde, trabajador, era un buen chico y de repente eso fue lo que pasó", dijo la sobrina del fallecido.
La familia de Elier Agüero espera poder llevar sus restos hacia La Mosquitia para ser sepultado por su madre. Aunque sus seres queridos afrontan dificultades económicas para el traslado.