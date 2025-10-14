Miguel Sánchez abusó de una joven con síndrome de Down y fue declarado culpable: así ocurrió todo

Culpable del delito de violación agravada en perjuicio de una joven con síndrome de Down fue declarado un hombre.
El imputado, identificado como Miguel Enrique Sánchez Banegas, fue sentenciado por abusar dos veces de la joven con discapacidad intelectual y de aprendizaje.
De acuerdo con las investigaciones, el individuo aprovechó los momentos en que la joven se encontraba sola en su vivienda.
Las autoridades detallaron que la víctima acostumbraba a jugar con los hijos del agresor y esos momentos también eran aprovechados para cometer el abuso.
Luego de cometer los abusos, de acuerdo con las investigaciones, Sánchez Banegas amenazaba a la joven para que guardara silencio.
Cuando los familiares se percataron de lo sucedido, inmediatamente interpusieron la denuncia.
"Por tratarse de una persona en condición de vulnerabilidad por su género y su discapacidad, el Tribunal de Sentencia determinó la responsabilidad penal de Miguel Enrique Sánchez Banegas, declarándolo culpable del delito de violación agravada", dijo el Ministerio Público.
La audiencia de individualización de pena se llevará a cabo el 27 de octubre del presente año, informaron las autoridades.
También se conoció que el Ministerio Público solicitará una pena de más de 12 años de prisión para el sentenciado.
Las autoridades no especificaron la fecha exacta en la que se consumaron los abusos ni el lugar exacto.