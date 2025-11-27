Miguel Salgado, médico asesinado en Lomas del Diamante; estaba sacando una especialidad

Con signos de tortura fue encontrado el cuerpo del médico Miguel Ángel Salgado en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa; presuntamente habría sido raptado luego de salir de su turno y estacionar su vehículo. ¿Qué se sabe de este crimen? Aquí le damos los detalles.
La noche del miércoles se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca de un basurero en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de la capital de Honduras, quien fue identificado como Miguel Ángel Salgado Cabezas.
Salgado Cabezas, un hombre de 31 años de edad, se estaba sacando una especialización como internista en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, en el Hospital Escuela.
Según la información preliminar, Miguel Ángel Salgado llegó ayer miércoles -26 de noviembre- por la mañana al estacionamiento donde deja su vehículo y asistió a sus clases.
Sin embargo, en horas de la noche, tras salir de la Facultad de Medicina, cerca de la morgue capitalina, el joven habría sido privado de su libertad y luego llevado al lugar donde fue asesinado y abandonado su cuerpo.
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza las indagaciones del caso, mientras un equipo de Inspecciones Oculares revisa la camioneta del doctor, la cual permanece estacionada en la misma zona.
Los parientes del médico llegaron a la morgue capitalina para reclamar el cuerpo.
Visiblemente consternado, el padre del galeno evitó dar declaraciones. Compañeros de estudio también se hicieron presentes en el lugar.
Una persona de la zona encontró las llaves del carro médico a pocos metros, según se conoció. Sus pertenencias aún estaban adentro.
Las autoridades no han brindado información sobre posibles sospechosos en este crimen, por lo que continúan las investigaciones.
Personas que en vida conocieron al médico Salgado mencionaron que era un hombre trabajador, amable y muy humilde. Además, lamentaron la muerte de una persona que se dedicaba a salvar vidas.