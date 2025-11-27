Miguel Salgado, médico asesinado en Lomas del Diamante; estaba sacando una especialidad

Con signos de tortura fue encontrado el cuerpo del médico Miguel Ángel Salgado en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa; presuntamente habría sido raptado luego de salir de su turno y estacionar su vehículo. ¿Qué se sabe de este crimen? Aquí le damos los detalles.