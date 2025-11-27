  1. Inicio
Miguel Salgado, médico asesinado en Lomas del Diamante; estaba sacando una especialidad

Como una persona servicial, humilde y entregada a su carrera fue descrito el médico Miguel Salgado, quien fue encontrado sin vida en horas de la noche cerca de un basurero en la capital

  • 27 de noviembre de 2025 a las 09:26
Con signos de tortura fue encontrado el cuerpo del médico Miguel Ángel Salgado en el sector La Planada, aldea Lomas del Diamante, al sur de Tegucigalpa; presuntamente habría sido raptado luego de salir de su turno y estacionar su vehículo. ¿Qué se sabe de este crimen? Aquí le damos los detalles.

 Foto: EL HERALDO
La noche del miércoles se reportó el hallazgo de un cuerpo sin vida cerca de un basurero en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de la capital de Honduras, quien fue identificado como Miguel Ángel Salgado Cabezas.

 Foto: Redes sociales
Salgado Cabezas, un hombre de 31 años de edad, se estaba sacando una especialización como internista en la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAH, en el Hospital Escuela.

 Foto: Redes sociales
Según la información preliminar, Miguel Ángel Salgado llegó ayer miércoles -26 de noviembre- por la mañana al estacionamiento donde deja su vehículo y asistió a sus clases.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Sin embargo, en horas de la noche, tras salir de la Facultad de Medicina, cerca de la morgue capitalina, el joven habría sido privado de su libertad y luego llevado al lugar donde fue asesinado y abandonado su cuerpo.

Foto: Redes sociales
La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) realiza las indagaciones del caso, mientras un equipo de Inspecciones Oculares revisa la camioneta del doctor, la cual permanece estacionada en la misma zona.

Foto: Redes sociales
Los parientes del médico llegaron a la morgue capitalina para reclamar el cuerpo.

 Foto: Redes sociales
Visiblemente consternado, el padre del galeno evitó dar declaraciones. Compañeros de estudio también se hicieron presentes en el lugar.

 Foto: EL HERALDO
Una persona de la zona encontró las llaves del carro médico a pocos metros, según se conoció. Sus pertenencias aún estaban adentro.

Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Las autoridades no han brindado información sobre posibles sospechosos en este crimen, por lo que continúan las investigaciones.

 Foto: Estalin Irías| EL HERALDO
Personas que en vida conocieron al médico Salgado mencionaron que era un hombre trabajador, amable y muy humilde. Además, lamentaron la muerte de una persona que se dedicaba a salvar vidas.

Foto: Redes sociales
