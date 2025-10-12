Merary Tomé, de 14 años, desapareció en la Flor del Campo y fue hallada muerta y dentro de bolsas

La angustiosa búsqueda de Merary Celenia Tomé Centeno, una adolescente de 14 años, llegó a su fin luego de que se confirmara que el cuerpo 'embolsado' encontrado en una colonia vecina al lugar de su desaparición corresponde al de ella.
La joven había salido de su vivienda en la colonia Flor del Campo, zona 2 de Tegucigalpa, el pasado 9 de octubre, a las 11:00 de la mañana.
La última vez que se le vio iba con rumbo al Instituto Saúl Zelaya Jiménez, donde cursaba sus estudios. Desde ese momento, su familia no volvió a saber de ella.
Durante dos días, parientes, amigos y vecinos se unieron en su búsqueda, compartiendo fotografías en redes sociales y pidiendo ayuda a las autoridades.
Fue el 11 de octubre, cuando en la colonia Altos de Laureles —una zona vecina a la Flor del Campo— fue hallado el cuerpo de una joven dentro de bolsas plásticas.
Aunque en el momento del hallazgo no se pudo confirmar la identidad de la víctima, las autoridades forenses confirmaron que los restos correspondían a la menor desaparecida
Merary era una adolescente tranquila, el instituto se pronunció a través de un acuerdo de duelo. Supuestamente, la joven cursaba el tercer ciclo.
Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles sospechosos.
Versiones extraoficiales señalan que Merary habría sido acosada por un individuo con antecedentes delictivos que residía en la misma zona. Según trascendió, la joven no correspondía a las intenciones del sujeto, lo que habría provocado represalias.
El cuerpo de la menor, según fuentes cercanas a la investigación, presentaba signos de tortura. Aunque el medio HCH reportó que a la víctima le faltaba un ojo, este dato no ha sido confirmado oficialmente por Medicina Forense ni por la Policía Nacional.