Merary Tomé, de 14 años, desapareció en la Flor del Campo y fue hallada muerta y dentro de bolsas

Merary Tomé, una adolescente de 14 años y estudiante del Instituto Saúl Zelaya Jiménez, desapareció el pasado 9 de octubre tras salir de su casa en la colonia Flor del Campo. ¿Qué se sabe del crimen?

  • 12 de octubre de 2025 a las 12:52
Merary Tomé, de 14 años, desapareció en la Flor del Campo y fue hallada muerta y dentro de bolsas
La angustiosa búsqueda de Merary Celenia Tomé Centeno, una adolescente de 14 años, llegó a su fin luego de que se confirmara que el cuerpo 'embolsado' encontrado en una colonia vecina al lugar de su desaparición corresponde al de ella.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La joven había salido de su vivienda en la colonia Flor del Campo, zona 2 de Tegucigalpa, el pasado 9 de octubre, a las 11:00 de la mañana.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La última vez que se le vio iba con rumbo al Instituto Saúl Zelaya Jiménez, donde cursaba sus estudios. Desde ese momento, su familia no volvió a saber de ella.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Durante dos días, parientes, amigos y vecinos se unieron en su búsqueda, compartiendo fotografías en redes sociales y pidiendo ayuda a las autoridades.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Fue el 11 de octubre, cuando en la colonia Altos de Laureles —una zona vecina a la Flor del Campo— fue hallado el cuerpo de una joven dentro de bolsas plásticas.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Aunque en el momento del hallazgo no se pudo confirmar la identidad de la víctima, las autoridades forenses confirmaron que los restos correspondían a la menor desaparecida

 Foto: Cortesía-redes sociales
Merary era una adolescente tranquila, el instituto se pronunció a través de un acuerdo de duelo. Supuestamente, la joven cursaba el tercer ciclo.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Hasta el momento, las autoridades policiales no han brindado detalles oficiales sobre las circunstancias del crimen ni sobre posibles sospechosos.

 Foto: Cortesía-redes sociales
Versiones extraoficiales señalan que Merary habría sido acosada por un individuo con antecedentes delictivos que residía en la misma zona. Según trascendió, la joven no correspondía a las intenciones del sujeto, lo que habría provocado represalias.

 Foto: Cortesía-redes sociales
El cuerpo de la menor, según fuentes cercanas a la investigación, presentaba signos de tortura. Aunque el medio HCH reportó que a la víctima le faltaba un ojo, este dato no ha sido confirmado oficialmente por Medicina Forense ni por la Policía Nacional.

 Foto: Cortesía-redes sociales
