Menor que mató a señora en Lempira tenía antecedentes por intento de homicidio

El adolescente de 17 años señalado por el asesinato de una mujer de 64 años en la aldea El Pinal, municipio de San José, Lempira, ya tenía antecedentes por un ataque violento ocurrido hace menos de un mes contra otro menor de edad.
De acuerdo con información del Ministerio Público de Honduras, el joven fue acusado el 9 de septiembre de 2025 por tentativa de homicidio en perjuicio de un niño de 13 años.
En ese caso, un juez le impuso medidas distintas a la privación de libertad, por lo que permaneció en libertad a pesar de la gravedad del delito.
Menos de un mes después, el 5 de octubre, el adolescente fue nuevamente vinculado a un hecho violento: el homicidio de María Francisca Lara Chávez, de 64 años.
Según la investigación, la mujer regresaba a su vivienda cuando fue interceptada a orillas del río Guaca. El sospechoso la atacó con un machete para robarle su teléfono celular, provocándole la muerte en el lugar.
Tras el ataque, el joven habría intentado vender el dispositivo en una cantina cercana, lo que permitió que vecinos lo identificaran y alertaran a las autoridades.
Fue detenido en la vía pública de la misma comunidad y puesto a disposición de la Fiscalía de Gracias.
Durante la audiencia, se le dictó medida de detención cautelar y fue trasladado al Centro Pedagógico de Internamiento El Carmen, en San Pedro Sula. La audiencia fue programada para el 5 de noviembre a las 10:00 a. m.
El adolescente ahora enfrenta nuevos cargos por homicidio y robo con violencia, tras ser capturado cuando intentaba vender el celular robado.
Se espera que en la audiencia se presenten las evidencias que acrediten la participación del menor en el crimen, con el objetivo de respaldar la acusación formal por los delitos.