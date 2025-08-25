¿Mecánico Jesús Flores fue asesinado por su amigo? Hipótesis del crimen en Nueva Suyapa

La mañana de este lunes -25 de agosto- fue encontrado el cuerpo sin vida de Jesús Antonio Flores Rodríguez, conocido como "Toño", en el sector de La Bandera, en la colonia Nueva Suyapa de la capital. ¿Qué se sabe sobre el crimen de este mecánico? Aquí le damos los detalles:
Con varias heridas de bala en su cuerpo y machetazos en el rostro, fue encontrado "Toño", un hombre que trabajaba como mecánico y pintor en su taller de la zona antes mencionada, donde era muy conocido.
Jesús Antonio Flores Rodríguez, de 50 años de edad, era originario de Concepción de María, Choluteca, pero residía en la colonia Nueva Suyapa.
Flores Rodríguez era el dueño de este taller de pintura y mecánica, con el cual sostenía a sus hijos como padre de familia.
De manera preliminar se conoció que el crimen ocurrió cuando el hombre intentó huir de sujetos que pretendían arrebatarle la vida. Estos lograron alcanzarlo y lo asesinaron de forma violenta, abandonando su cuerpo entre los matorrales.
Sin embargo, una nueva versión incrimina a uno de sus amigos en el caso, pues, según información conocida por EL HERALDO, se presume que la víctima estaba departiendo con él mientras ingerían bebidas alcohólicas.
Tras encontrarse en estado de ebriedad, se habría iniciado una pelea entre ambos que terminó en un crimen. Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada por las autoridades, por lo que se espera que en las próximas horas se amplíe la información.
El cuerpo de Flores Rodríguez fue levantado por personal de Medicina Forense para trasladarlo a la morgue capitalina del Ministerio Público (MP).
"¡Ay no, Dios mío! ¡Me mataron a mi hijo! ¡Qué dolor!", gritaba con profundo dolor la madre de Jesús Antonio al enterarse de este hecho.
"Con profundo pesar se informa el fallecimiento de Jesús Antonio Flores, originario del municipio de Concepción de María. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos, rogando a Dios les brinde fortaleza en estos momentos de dolor", lamentó uno de los medios de su lugar de origen.