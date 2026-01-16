  1. Inicio
Matan a joven en apartamento en Ocotepeque; sospechan de pareja que "le pegaba"

Vecinos del barrio El Calvario denunciaron que la víctima sufría de constantes maltratos físicos. La policía ya tiene bajo custodia al supuesto agresor

  • Actualizado: 16 de enero de 2026 a las 10:36
Una joven de entre 19 y 20 años de edad, murió tras ser atacada a disparos al interior de un apartamento ubicado en el barrio El Calvario, San Francisco del Valle, en Ocotepeque, al filo de la medianoche del jueves 15 de enero. A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a la comunidad.

La víctima fue identificada como Ashlin Yamileth Murcia Martínez, quien era originaria de El Progreso, Yoro, pero se encontraba residiendo en unos apartamentos de San Francisco del Valle.

Según el reporte preliminar de las autoridades, la mujer fue baleada en ese lugar, pero debido a que todavía contaba con signos vitales, fue trasladada hacia el hospital de San Marcos, en Ocotepeque. Sin embargo, pese al esfuerzo del personal médico, la fémina falleció por la gravedad de las heridas.

Según los testimonios de vecinos, la víctima sufría de maltratos por parte de su pareja. "Él le pegaba". "Metan preso a ese maric***", manifestaron pobladores a través de redes sociales.

Tras el hecho, agentes policiales capturaron al presunto agresor, cuya identidad permanece en reserva, y puesto a la orden de las autoridades competentes mientras se desarrolla la respectiva investigación del caso.

El hecho ha causado gran indignación entre los pobladores, quienes cuestionan que las autoridades "no hicieron nada" para evitar la muerte de esta joven.

Otros critican que en San Marcos hay muchos migrantes internos, argumentando que por esa razón ha incrementado la ola de violencia.

"Creo que las autoridades del pueblo deberían de tomarse muy en serio la seguridad de cada persona. Deberían pedir antecedentes y todo tipo de documentación para mínimo, saber quién se está mudando", se lee al respecto en redes.

Mientras tanto, autoridades forenses realizaron el levantamiento del cuerpo de la joven, para trasladarlo hacia la morgue y realizar la respectiva autopsia.

Pobladores piden a las autoridades policiales que se esclarezca el caso y que refuercen la presencia policial en la zona para evitar más muertes violentas.

