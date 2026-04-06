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Masacre: acribillados en el corredor de una vivienda quedaron tres hombres en Danlí

Tres hombres fueron ejecutados a balazos dentro de una vivienda en Las Selvas, Danlí, causando conmoción en la zona. Pobladores exigen a la policía seguridad

  • Actualizado: 06 de abril de 2026 a las 17:28
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Una masacre se registró a altas horas de la noche del domingo 5 de abril en el sector de Las Selvas, en el municipio de Danlí, en el departamento de El Paraíso, dejando como saldo tres hombres muertos. A continuación los detalles.

Foto: redes sociales
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Las víctimas fueron identificadas como Adolfo Elvir, Edil Cruz, David Canales, quienes se encontraban en el interior de una humilde vivienda, ubicada en la zona en mención.

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Según el reporte preliminar, las víctimas fueron atacadas por un grupo de hombres armados, que sin mediar palabras abrieron fuego en su contra.

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Los cuerpos de las víctimas quedaron tendidos en el corredor de la vivienda. En la escena quedaron casquillos de bala y rastros de sangre.

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Tras la masacre, agentes de la Policía Nacional arribaron hasta la zona para acordonar la sangrienta escena e iniciar con las respectivas indagaciones.

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Asimismo, llegaron miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento de los cadáveres, que luego, fueron trasladados hacia la morgue para la debida autopsia.

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De momento se desconoce el móvil del triple homicidio que ha causado alarmas y consternación en el sector de Las Selvas. Sin embargo, las autoridades como en cada crimen que se registra en el país, afirman que seguirán una línea de investigación para esclarecer los hechos.

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Mientras tanto, los pobladores de la zona instan a la policía para que haya mayor presencia policial en los diversos sectores e Danlí, donde la ola de criminalidad parece ir en aumento nuevamente.

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La misma noche se reportaron otros crímenes, entre ellos el atentado armado en contra de un menor de 17 años y su padre, quienes se conducían en una motocicleta por las calles de la aldea de Calpules.

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Producto del presunto intento de asalto, el menor identificado como Bairon Barahona, perdió la vida, dejando enlutada a otra familia hondureña en Danlí.

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