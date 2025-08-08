  1. Inicio
"Nos tenían encañonados, estaban encapuchados": Mario Reyes relata lo ocurrido tras ser rescatado

"Es una experiencia que no se la deseo a nadie", dijo Mario Reyes, candidato a diputado del Partido Nacional, tras ser rescatado. Narró cómo vivió los difíciles momentos

  • 08 de agosto de 2025 a las 14:07
Momentos difíciles vivió el candidato a diputado suplente del Partido Nacional, tras ser raptado junto a dos compañeros más. Aquí el testimonio de lo que experimentó.

Mario Reyes relató que se le apagó el carro y que se orillaron para revisar la batería, cuando personas encapuchadas se les acercaron.

"Gracias a Dios por la vida y el trabajo de la Policía, que hubo respuesta inmediata. Estamos bien con mi compañero".

"Es una experiencia que no se la deseo a nadie. Estamos con la oportunidad de vivir, desconozco qué pudo haber pasado", expresó el candidato.

Reyes se dirigía al municipio de Las Vegas, en Santa Bárbara, para reunirse con la candidata a alcalde de esa zona.

Mario reconoció que en esos momentos se piensa en lo peor: "Se nos paró un carro a la par, no pude ver el carro, el color ni qué tipo de carro era. No quisiera ser responsable de decir algo que no".

"Nos dijeron que agacháramos la cabeza, que no los volteáramos a ver, nos encañonaron y estaban con su capucha", relató Reyes.

El diputado suplente y actual candidato reconoció que no recibió ningún tipo de maltrato. Le pidieron que, en el lugar donde los dejaron, no se movieran.

"Llega un momento en el que uno se resigna; hoy nos tocó, pero ya con los compañeros nos pusimos a orar", dijo. Mario sostuvo que aún no ha hablado con su familia.

Mario afirmó que no cree que se trate de algo político y dijo que no ha tenido problemas con nadie. No quiso ahondar en detalles y señaló que no les vio la cara.

