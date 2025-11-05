"Tenía 40 días de haber parido": madre de Dayani Acosta, joven atacada a mordidas por su expareja

Con tan solo 19 años de edad, Dayani Acosta vive con temor por su vida y la de sus dos pequeños, luego de recibir amenazas de su expareja y de la familia de él, tras haber sido atacada a mordidas y mantenida encerrada en su vivienda. Esto relató su madre.
Besy Dayani Acosta Matute, de 19 años de edad, es madre de dos menores: uno de apenas 2 años y otro de tan solo 40 días de nacido. Fue atacada por su ahora expareja, Héctor Adrián Navarro López en la comunidad El Pedregal, en San Francisco de la Paz, Olancho.
Según el relato de la joven, todo ocurrió alrededor de las 8 de la noche, cuando el hombre llegó a la casa y comenzó a insultarla. Luego la agredió brutalmente con golpes y mordidas en el rostro y el cuerpo.
Dayani Acosta explicó que su expareja la golpeaba constantemente, pero vivía bajo amenazas de él si lo acusaba ante las autoridades. "En varias ocasiones, cuando me llegó a golpear, él me decía que si lo denunciaba iba a matar a mi madre o a mi padre", reveló.
Recordó que ese día fue una noche que marcó su vida, pues tras ser agredida, "yo no salí huyendo, me desmayé e incluso me tenía encerrada en la casa donde vivíamos. Mi mamá salió a comprar a la pulpería y yo le pedí ayuda, le pedí que buscara la manera de sacarme de esa casa".
“Él se inventaba cosas, decía que yo vivía con su hermano, pero no es así, porque me mantenía encerrada y no salía a ningún lado. Todo el mundo pensaba que yo vivía con él y todo parecía normal”, respondió sobre los posibles motivos de su ataque.
Agregó;: “Lo único que quiero es que se haga justicia, porque llegar a estas cosas es complicado. Mis niños están en un estado que ni yo sé cómo los voy a atender, porque no quiero ni salir de la casa donde estoy ahora”.
Su madre, Silvia Matute, denunció que ha recibido varias amenazas por parte de la familia del agresor, quien les advirtió que no presentaran la denuncia ante las autoridades o los mataría.
“Él (la pareja de su hija) estaba drogado, y la mamá tomó fotos y las subió diciendo que yo le hice brujería. Pero ¿cómo le voy a hacer brujería para que él golpee a mi hija? Yo no he vuelto a mi lugar porque su familia me amenazó. La mamá de él me dijo que si yo procedía contra su hijo me iba a matar, por eso me salí de la aldea", externó.
“Tiene dos niños. Tenía 40 dias de haber parido cuando la golpeó, y el otro de dos años”, lamentó su madre, quien pide a las autoridades que actúen contra este hombre y ordenen su pronta captura.
“Desde hace tiempo la venía golpeando; incluso yo había puesto la denuncia en la DPI. Ella se había ido a la casa porque él iba a golpearla. (El agresor) fue a la casa, la golpeó y le rompió el teléfono. Tengo pruebas de eso", recordó su madre ante las agresiones anteriores en contra de su hija.
Ahora, las autoridades buscan a Héctor Adrián Navarro López por los delitos de privación injusta de la libertad agravada y violencia contra la mujer, en perjuicio de su compañera de hogar.