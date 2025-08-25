Lunes violento: nueve personas asesinadas en menos de 24 horas en Honduras

Hasta la tarde este lunes -25 de agosto- se han contabilizado el asesinato de nueve personas en el territorio hondureño. Más detalles a continuación.
En la colonia Linda Sur en Olanchito (Yoro) fue asesinado a disparos José Luis Arita, quien se desempeñaba como guardia de seguridad. Arita intentó proteger a sus compañeros del atraco a un camión repartidor el cual custodiaba.
En la colonia San Miguel de Tegucigalpa mataron a disparos a Franklin Maldonado, de 54 años de edad. Maldonado se encontraba frente a su vivienda, cambiando la llanta de su automóvil.
En otra zona de Tegucigalpa, al mecánico Jesús Antonio Flores Rodríguez le arrebataron la vida. Su cuerpo fue encontrado en el cerro La Bandera en la colonia Nueva Suyapa, presentando heridas de bala y machetazos en su rostro.
En el municipio de Taulabé en Comayagua, se encontró el cadáver del agricultor Genaro Guevara. Su cuerpo, el cual fue abandonado entre la maleza, presentaba signos de haber sido golpeado.
En la comunidad de Salitrán en Jutiapa, Atlántida, un padre y su hijastro fueron asesinados de múltiples disparos en el interior de su vivienda.
Las víctimas fueron identificadas como Santos Vásquez, de 39 años, y un menor de 13 años, identificado como Ángel Filiberto Rivera. En la escena se contabilizaron unos 40 casquillos de bala.
En el municipio de Bonito Oriental del departamento de Colón, asesinaron a Carlos Villeda, padre del empresario tocoense Franklin Villeda Caballero a quien mataron en un hotel en San Pedro Sula el pasado mes de febrero.
En la aldea La Bomba en Jutiapa, Atlántida, fue acribillado un policía municipal identificado como Luis Alberto Mendoza, de 44 años de edad.