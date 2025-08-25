  1. Inicio
Lunes violento: nueve personas asesinadas en menos de 24 horas en Honduras

Nueve personas han sido asesinadas en menos de 24 horas de hasta la tarde de este lunes 25 de agosto en diferentes partes del territorio hondureño

  • 25 de agosto de 2025 a las 16:28
Hasta la tarde este lunes -25 de agosto- se han contabilizado el asesinato de nueve personas en el territorio hondureño. Más detalles a continuación.

 Foto: redes sociales
En la colonia Linda Sur en Olanchito (Yoro) fue asesinado a disparos José Luis Arita, quien se desempeñaba como guardia de seguridad. Arita intentó proteger a sus compañeros del atraco a un camión repartidor el cual custodiaba.

 Foto: Cortesía
En la colonia San Miguel de Tegucigalpa mataron a disparos a Franklin Maldonado, de 54 años de edad. Maldonado se encontraba frente a su vivienda, cambiando la llanta de su automóvil.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
En otra zona de Tegucigalpa, al mecánico Jesús Antonio Flores Rodríguez le arrebataron la vida. Su cuerpo fue encontrado en el cerro La Bandera en la colonia Nueva Suyapa, presentando heridas de bala y machetazos en su rostro.

 Foto: Estalin Irías/EL HERALDO
En el municipio de Taulabé en Comayagua, se encontró el cadáver del agricultor Genaro Guevara. Su cuerpo, el cual fue abandonado entre la maleza, presentaba signos de haber sido golpeado.

 Foto: redes sociales
En la comunidad de Salitrán en Jutiapa, Atlántida, un padre y su hijastro fueron asesinados de múltiples disparos en el interior de su vivienda.

 Foto: redes sociales
Las víctimas fueron identificadas como Santos Vásquez, de 39 años, y un menor de 13 años, identificado como Ángel Filiberto Rivera. En la escena se contabilizaron unos 40 casquillos de bala.

 Foto: redes sociales
En el municipio de Bonito Oriental del departamento de Colón, asesinaron a Carlos Villeda, padre del empresario tocoense Franklin Villeda Caballero a quien mataron en un hotel en San Pedro Sula el pasado mes de febrero.

 Foto: redes sociales
En la aldea La Bomba en Jutiapa, Atlántida, fue acribillado un policía municipal identificado como Luis Alberto Mendoza, de 44 años de edad.

 Foto: redes sociales
