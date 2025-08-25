Iba en su moto y fue atacado: Luis Mendoza, policía municipal asesinado en Jutiapa

Las muertes violentas en el país siguen incrementando este lunes - 25 de agosto- donde al menos tres personas han sido asesinadas en menos de 24 horas en la misma zona. Luis Mendoza es una de las víctimas que se suma a la lista, tras ser asesinado por sicarios en Jutiapa, Atlántida. ¿Qué se sabe de este crimen? Aquí le damos los detalles: