Iba en su moto y fue atacado: Luis Mendoza, policía municipal asesinado en Jutiapa

Las muertes violentas en el país siguen incrementando este lunes - 25 de agosto- donde al menos tres personas han sido asesinadas en menos de 24 horas en la misma zona. Luis Mendoza es una de las víctimas que se suma a la lista, tras ser asesinado por sicarios en Jutiapa, Atlántida. ¿Qué se sabe de este crimen? Aquí le damos los detalles:
Como Luis Alberto Mendoza, de 44 años de edad, fue identificada la tercera víctima mortal de este crimen ocurrido en la calle de la aldea La Bomba, en el municipio de Jutiapa, departamento de Atlántida.
Versiones preliminares indican que Mendoza se conducía en su motocicleta cuando, en el desvío entre la comunidad de El Esfuerzo y La Bomba, fue interceptado por hombres desconocidos y fuertemente armados.
Sin mediar palabras, los hombres le dispararon a Luis, provocándole la muerte de manera inmediata.
El cuerpo de la víctima quedó tendido junto a su motocicleta, donde llegaron vecinos de la comunidad y dieron aviso a las autoridades.
Según las declaraciones de los habitantes de la zona, Mendoza laboraba como policía municipal desde hace varios años en el lugar.
Mensajes en redes sociales dieron a conocer que Luis era padre de familia y vivía junto a su esposa. Lamentaron que esta familia hoy quede de luto tras el crimen.
Hasta el momento se desconoce el motivo por el cual le habrían quitado la vida a este hombre, por lo que las autoridades se encuentran en la escena con la recopilación de información.
Horas antes, Santos Vásquez y Ángel Filiberto Rivera, un padrastro y su hijastro, fueron asesinados en Jutiapa, Atlántida. Individuos armados llegaron hasta la vivienda de las víctimas y abrieron fuego contra ellos.
Los cuerpos sin vida quedaron tendidos en las habitaciones. Videos difundidos por medios locales muestran que en la vivienda también funcionaba una pulpería