Le disparó en la cabeza y se fugó: Lourdes Gonzáles, joven asesinada por su pareja en Yoro

En horas de la mañana de ayer -martes 30 de septiembre- se confirmó el fallecimiento de la joven Lourdes Gonzáles, quien llegó al hospital con graves heridas provocadas por su pareja. ¿Qué detonó el ataque? Aquí los detalles del crimen:
El pasado 27 de septiembre, Lourdes Vanesa Gonzáles López, de 27 años, fue herida de bala por su pareja, con quien presuntamente habría tenido una discusión.
Versiones indican que la pareja, mientras se encontraba en su vivienda, comenzó a discutir por un supuesto “ataque de celos”, lo que provocó que este sacara un arma y le disparara en la cabeza a la mujer.
Fue su hermano, José Madrid, quien dio aviso sobre la situación de su hermana, quien se encontraba en su casa tirada en el suelo.
La víctima fue trasladada de inmediato en un vehículo particular al hospital de El Progreso, Yoro.
Sin embargo, debido a la gravedad de sus heridas, fue referida al Mario Catarino Rivas, en San Pedro Sula, Cortés, donde su estado seguía delicado.
Lastimosamente, la joven falleció la mañana del martes, alrededor de las 10:40 a.m. "Yo miré a don Gonzáles que llevaba el ataúd", dijo un usuario en redes sociales.
Su pareja, quien trabajaba como taxista, se dio a la fuga tras cometer el crimen.
Autoridades investigan el crimen de Lourdes Gonzáles que hoy deja en luto a su familia.
“Era hija de don Eusebio Gonzáles; él es tío mío.” “Era una niña hermosa. No sé por qué estaba con ese hombre.” “Dicen que escuchó el disparo.” “Maldito, tiene que pagar por la muerte de mi niña", son algunos de los comentarios en redes sociales.
Hasta el momento se desconoce el verdadero motivo que llevó a este hombre a quitarle la vida a Lourdes, por lo que su caso sigue en investigación.
Familiares piden justicia por su muerte y exigen que se dé con el paradero del responsable de este crimen.