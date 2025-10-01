  1. Inicio
Lo interceptaron tras salir de un banco en SPS: le robaron más de medio millón de lempiras

La víctima llevaba con él más de medio millón de lempiras, destinado al pago de planillas de los empleados. Dos motocicletas lo interceptaron y le dispararon. Aquí lo que se sabe

  • 01 de octubre de 2025 a las 14:12
Un empresario del rubro de la construcción fue víctima de un asalto armado San Pedro Sula, Cortés, cuando dos individuos a bordo de motocicletas lo interceptaron y lo despojaron de 540,000 lempiras.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
La víctima había retirado el dinero de una agencia bancaria con la intención de realizar el pago de planilla a sus empleados, cuando fue sorprendido por los delincuentes armados.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
El empresario relató que los sujetos lo interceptaron tras salir del banco, y sin darle tiempo de reaccionar le dispararon contra el vehículo en el que se conducía.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
El carro de la víctima quedó con los vidrios destrozados, específicamente del lado del pasajero, luego de recibir al menos dos disparos.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
Según el testimonio, el dinero iba guardado en una mochila que llevaba en el asiento del vehículo, y que finalmente terminó en manos de los asaltantes.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
El afectado contó que los delincuentes lo alcanzaron en motocicleta y le golpearon la parte trasera del carro, obligándolo a detenerse.

Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
Fue en ese momento que, bajo amenaza de muerte, le exigieron entregar la mochila con el dinero en efectivo que había retirado minutos antes de la institución bancaria.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
“Ibamos a hacer un pago del personal, fuimos interceptados y nos hicieron un disparo en la ventanilla. Gracias a Dios estoy con vida, agradecerle a Dios que me protegió”, expresó el empresario tras el atraco.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
El afectado agregó que únicamente él y el banco sabían sobre el retiro de la fuerte cantidad de dinero, por lo que sospecha que pudo haber sido seguido desde la sucursal bancaria.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
Pese a la tensión y el ataque armado, el empresario resultó ileso. Las autoridades policiales llegaron al lugar para iniciar con las investigaciones correspondientes, pero hasta el momento no se reportan capturas relacionadas con este asalto millonario en San Pedro Sula.

 Foto: Captura de pantalla- video de redes sociales
