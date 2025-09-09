Le pidió que la llevara a comprar pañales para su bebé: hombre abusó de su prima en Yoro

El agresor, identificado por su sobrenombre "Ely", fue capturado por la Policía Nacional en las últimas horas. ¿Qué se sabe del caso?
El individuo es un hondureño de 20 años, y se le supone responsable de haber abusado sexualmente de su prima-hermana de 22 años de edad. A continuación, cómo ocurrieron los hechos.
La detención se llevó a cabo en un sector aledaño a la aldea Brisas de La Libertad, en la colonia El Progresal, al noreste del municipio de El Progreso.
Según la denuncia presentada por la joven de 22 años, ella le pidió a su primo-hermano que la trasladara en motocicleta hasta la aldea Guaymitas para comprar pañales para su bebé.
El joven de 20 años accedió, pero bajo engaños supuestamente logró abusar de su propia prima, quien después del hecho lo denunció.
Luego de realizar la compra, el joven se desvió hacia una ruta donde había una plantación de palma africana y allí llevó a cabo el acto.
Relatos de la joven indican que, bajo amenazas, la arrojó al suelo y abusó de ella, pero minutos después logró escapar.
Tras consumarse el delito, la víctima pidió auxilio a personas que transitaban por el lugar.
Posteriormente, se llamó al sistema Nacional de Emergencias (911) y se formalizó la denuncia en la DPI de El Progreso.
"Investigamos esta nueva denuncia de abuso sexual. Se indaga si el joven se aprovechó del favor para cometer el acto", dijo el inspector Alejandro Valladares.