"Tenías un gran futuro": lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira

La muerte de Emily Alvarado ha causado conmoción en su comunidad, quienes lamentaron la pérdida de una joven con un gran corazón y muy querida por su familia. ¿Qué se sabe de su fallecimiento?
Fue a través del medio San Rafael TV donde se dio a conocer inicialmente el fallecimiento de Emily Alvarado, en un mensaje de solidarización.
"Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Emily Alvarado, quien era originaria del casco urbano de San Rafael. Nos solidarizamos con la familia doliente y pedimos al Creador que les llene de fortaleza en estos momentos tan difíciles", mencionó el medio.
Diferentes medios, familiares y conocidos comenzaron a publicar fotografías de la hondureña, dejando mensajes de condolencias a sus padres.
Según se conoció a través de comentarios, la joven padecía de lupus, un tipo de enfermedad autoinmune crónica (de larga duración).
"Que Papá Dios te tenga en su santa gloria, mi Mily. Tenías todo un futuro por delante, pero lo que Papá Dios hace no lo podemos discutir", "Nuestras más sinceras condolencias a la familia de quien en vida fuera Emily Alvarado", "Que descanse en paz y que sea Dios dándole fortaleza a su familia en estos momentos difíciles", son algunos de los comentarios.
La joven, al igual que su familia, pertenecía a una iglesia, lugar donde fue velada esa misma noche.
Decenas de personas llegaron a darle el último adiós a la joven, a quien describieron como una mujer luchadora y, sobre todo, que nunca se daba por vencida con sus sueños.
“Hice su cabello y fue una gran bendición su compañía y conocerla. Alma buena, ángel de luz. ¡Hasta pronto, muñeca!”, expresó una conocida.
Aunque esta enfermedad acabó con su vida, amigos la llevarán viva en sus corazones por su nobleza.