"Tenías un gran futuro": lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira

Como una joven con grandes sueños y un corazón dulce será recordada Emily Alvarado, quien murió la tarde del martes en San Rafael, departamento de Lempira

  • Actualizado: 21 de enero de 2026 a las 14:33
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
1 de 10

La muerte de Emily Alvarado ha causado conmoción en su comunidad, quienes lamentaron la pérdida de una joven con un gran corazón y muy querida por su familia. ¿Qué se sabe de su fallecimiento?

 Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
2 de 10

Fue a través del medio San Rafael TV donde se dio a conocer inicialmente el fallecimiento de Emily Alvarado, en un mensaje de solidarización.

 Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
3 de 10

"Lamentamos informar el sensible fallecimiento de Emily Alvarado, quien era originaria del casco urbano de San Rafael. Nos solidarizamos con la familia doliente y pedimos al Creador que les llene de fortaleza en estos momentos tan difíciles", mencionó el medio.

Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
4 de 10

Diferentes medios, familiares y conocidos comenzaron a publicar fotografías de la hondureña, dejando mensajes de condolencias a sus padres.

 Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
5 de 10

Según se conoció a través de comentarios, la joven padecía de lupus, un tipo de enfermedad autoinmune crónica (de larga duración).

 Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
6 de 10

"Que Papá Dios te tenga en su santa gloria, mi Mily. Tenías todo un futuro por delante, pero lo que Papá Dios hace no lo podemos discutir", "Nuestras más sinceras condolencias a la familia de quien en vida fuera Emily Alvarado", "Que descanse en paz y que sea Dios dándole fortaleza a su familia en estos momentos difíciles", son algunos de los comentarios.

 Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
7 de 10

La joven, al igual que su familia, pertenecía a una iglesia, lugar donde fue velada esa misma noche.

 Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
8 de 10

Decenas de personas llegaron a darle el último adiós a la joven, a quien describieron como una mujer luchadora y, sobre todo, que nunca se daba por vencida con sus sueños.

 Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
9 de 10

“Hice su cabello y fue una gran bendición su compañía y conocerla. Alma buena, ángel de luz. ¡Hasta pronto, muñeca!”, expresó una conocida.

 Foto: Redes sociales
Tenías un gran futuro: lamentan muerte de Emily Alvarado en Lempira
10 de 10

Aunque esta enfermedad acabó con su vida, amigos la llevarán viva en sus corazones por su nobleza.

 Foto: Redes sociales
