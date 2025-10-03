  1. Inicio
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?

Un ataque de celos habría provocado que Dagoberto Madrid Rivera asesinara de un disparo en la cabeza a su pareja, Lourdes Vanesa González López. Revelan que esto ocurrió horas antes del crimen

  • 03 de octubre de 2025 a las 21:00
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
1 de 10

Pese a que permaneció varios días hospitalizada, Lourdes Vanesa González López no logró sobrevivir al disparo que le dio su pareja, Dagoberto.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
2 de 10

Todo habría sido causado por un ataque de celos, que llevó a la pareja a tener una fuerte discusión que terminó con la muerte de la joven de 27 años.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
3 de 10

¿Qué ocurrió horas antes de que la joven fuese asesinada? Según la policía, el crimen está ligado a la expareja de la víctima. Aquí los detalles.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
4 de 10

Trascendió que Dagoberto Madrid Rivera vio a Lourdes Vanesa González subir a un taxi con su expareja, lo que habría desatado una pelea entre la pareja.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
5 de 10

Vecinos relataron que, antes de la tragedia, alrededor de las 10:50 de la noche, los escucharon discutir muy fuerte y, minutos después, se escuchó un disparo.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
6 de 10

El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre en El Progreso, Yoro, pero la joven fue atendida en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 1 de octubre.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
7 de 10

El hermano de la joven fue quien la encontró gravemente herida al llegar a su vivienda.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
8 de 10

Al entrar a la casa, el hermano corroboró que su hermana tenía un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
9 de 10

Después del crimen, Dagoberto Madrid huyó del lugar y, hasta el momento, se desconoce su paradero, pese a que la policía lo ha estado buscando.

 Foto: Cortesía-redes sociales
La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?
10 de 10

Se desconoce si Dagoberto tenía una actitud agresiva hacia su pareja, aunque por las fotografías que se destacan del joven se observa que tenía varios tatuajes y trabajaba como taxista.

 Foto: Cortesía-redes sociales
