La vio subir a un taxi con su ex: ¿qué ocurrió horas antes de que Dagoberto matara a su pareja?

Pese a que permaneció varios días hospitalizada, Lourdes Vanesa González López no logró sobrevivir al disparo que le dio su pareja, Dagoberto.
Todo habría sido causado por un ataque de celos, que llevó a la pareja a tener una fuerte discusión que terminó con la muerte de la joven de 27 años.
¿Qué ocurrió horas antes de que la joven fuese asesinada? Según la policía, el crimen está ligado a la expareja de la víctima. Aquí los detalles.
Trascendió que Dagoberto Madrid Rivera vio a Lourdes Vanesa González subir a un taxi con su expareja, lo que habría desatado una pelea entre la pareja.
Vecinos relataron que, antes de la tragedia, alrededor de las 10:50 de la noche, los escucharon discutir muy fuerte y, minutos después, se escuchó un disparo.
El hecho ocurrió el pasado 27 de septiembre en El Progreso, Yoro, pero la joven fue atendida en el Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula, donde falleció el 1 de octubre.
El hermano de la joven fue quien la encontró gravemente herida al llegar a su vivienda.
Al entrar a la casa, el hermano corroboró que su hermana tenía un impacto de bala en la cabeza, por lo que fue trasladada a un centro asistencial.
Después del crimen, Dagoberto Madrid huyó del lugar y, hasta el momento, se desconoce su paradero, pese a que la policía lo ha estado buscando.
Se desconoce si Dagoberto tenía una actitud agresiva hacia su pareja, aunque por las fotografías que se destacan del joven se observa que tenía varios tatuajes y trabajaba como taxista.