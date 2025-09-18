La amiga los entregó a la Pandilla 18: nuevos detalles de la muerte de los estudiantes del Intae

Una amiga de los estudiantes del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas (Intae) fue quien los entregó a la Pandilla 18, revelaron nuevas investigaciones de la Policía Nacional y el Ministerio Público, a casi dos meses del asesinato en la colonia La Pradera de San Pedro Sula.
De acuerdo con las pesquisas, la joven fue quien llamó a los pandilleros para informarles que sus compañeros ya se encontraban en el sector. Minutos después, los estudiantes fueron interceptados y privados de su libertad.
Los colegiales habían llegado al lugar únicamente para dejar a su amiga en la colonia La Pradera, sin imaginar que sería ella quien facilitaría la emboscada. En ese barrio, dominado por la Pandilla 18, se desató la tragedia que terminó con la vida de dos de ellos.
Las víctimas mortales fueron identificadas como Brayan Josué Núñez Pineda y Luis Eduardo Cardona Miranda, ambos alumnos del Intae. La versión policial detalla que, tras la llamada de la mujer, los jóvenes fueron retenidos violentamente por miembros de la estructura criminal.
Los pandilleros despojaron a los estudiantes de sus teléfonos celulares y de una motocicleta en la que se transportaban. Posteriormente, recibieron la orden directa del jefe de la Pandilla 18 de ejecutar a los adolescentes.
Un tercer estudiante que acompañaba a las víctimas también fue atacado. Los criminales lo dieron por muerto, pero milagrosamente logró sobrevivir.
Las investigaciones señalan que al menos siete integrantes de la Pandilla 18 participaron en el crimen, tanto en la planificación como en la ejecución. La principal hipótesis de la Policía es que los jóvenes fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes creían que estaban realizando labores de espionaje en la zona.
El asesinato ocurrió el 25 de julio de 2025. El 7 de septiembre de 2025, la Dirección Policial Antimaras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ejecutó un operativo en la misma colonia La Pradera, donde se capturó a Justin Jacobo Cálix Coca y José Roberto Alemán Rivera, quienes tenían orden de captura pendiente por el asesinato de los dos colegiales.
Por el asesinato de los dos jóvenes, los sospechosos fueron remitidos a la cárcel de máxima seguridad de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, acusados de asesinato, asociación para delinquir y tentativa de asesinato contra el estudiante sobreviviente.