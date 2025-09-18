La amiga los entregó a la Pandilla 18: nuevos detalles de la muerte de los estudiantes del Intae

Las investigaciones señalan que al menos siete integrantes de la Pandilla 18 participaron en el crimen, tanto en la planificación como en la ejecución. La principal hipótesis de la Policía es que los jóvenes fueron confundidos con miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quienes creían que estaban realizando labores de espionaje en la zona.