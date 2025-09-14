Intentó salvar a menores y fue llevado por la corriente: Kevin Pérez, policía desaparecido en SPS

Un trágico hecho conmocionó a los habitantes de la residencial Los Arcos, en San Pedro Sula, cuando un inspector de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) desapareció junto a un menor tras ser arrastrados por la corriente de un riachuelo. ¿Qué se sabe sobre su paradero? Aquí los detalles:
El oficial fue identificado como Kevin Pérez Vargas, quien se desempeñaba como subjefe de la Sección de Accidentes de Tránsito en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Según los reportes, la tarde de este domingo el hombre se lanzó a las turbulentas aguas de un afluente en San Pedro Sula, Cortés, con el objetivo de salvar la vida de dos menores.
Tras ver a los niños en peligro, testigos aseguran que el inspector no dudó en ingresar al cauce, pese a lo fuerte de la corriente, logrando que al menos un menor lograra salir con vida y ser atendido por paramédicos en el lugar.
El niño rescatado fue estabilizado por personal del Cuerpo de Bomberos y de la Cruz Roja, quienes lo trasladaron a una clínica cercana para recibir asistencia médica.
Sin embargo, a pesar de la valentía del oficial, debido a la fuerza del agua, Pérez Vargas y otro de los menores fueron arrastrados y continúan desaparecidos.
Equipos de la Policía Nacional, Bomberos y otras instituciones de socorro se movilizaron de inmediato a la zona para iniciar la búsqueda, aunque las condiciones del cauce han complicado las labores.
A pesar de los esfuerzos, hasta esta hora (6:40 p.m.) no hay rastro del oficial ni del infante, lo que ha generado gran pesar entre familiares, compañeros de trabajo y vecinos de la colonia.
Autoridades señalaron que, por la magnitud de la corriente y el tiempo transcurrido, existe la posibilidad de que tanto el menor como el agente hayan perdido la vida, aunque mantienen la esperanza de encontrarlos.
Vecinos de la zona calificaron la acción del oficial como un acto de heroísmo, pues arriesgó su vida para intentar salvar la de unos niños que se encontraban en peligro.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a reportar cualquier información que pueda ser de utilidad en las labores de búsqueda a través del sistema de emergencias 911, mientras la ciudad sigue pendiente del desenlace de este trágico suceso.