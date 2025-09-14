Intentó salvar a menores y fue llevado por la corriente: Kevin Pérez, policía desaparecido en SPS

El oficial fue identificado como Kevin Pérez Vargas, quien se desempeñaba como subjefe de la Sección de Accidentes de Tránsito en la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT). Según los reportes, la tarde de este domingo el hombre se lanzó a las turbulentas aguas de un afluente en San Pedro Sula, Cortés, con el objetivo de salvar la vida de dos menores.