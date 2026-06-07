Lo que se sabe del crimen de Kevin López, asesinado frente a su pareja embarazada en Comayagua

Kevin Josué López estaba a punto de ser papá, pero la alegría de ver crecer a su hijo junto a su pareja fue arrebatada la madrugada de este domingo 7 de junio.
La pareja de Kevin está embarazada y presenció el crimen del padre del bebé que espera, quien fue asesinado en su propia casa.
Varios hombres armados llegaron en horas de la madrugada al barrio Buenos Aires, en El Rosario, departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras, donde vivía la pareja.
Se conoció que los asesinos irrumpieron en la propiedad del joven de 27 años con el rostro completamente cubierto, según los primeros reportes.
Tras la ráfaga de disparos, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, lo que movilizó a elementos de emergencia y policiales.
Después del crimen, en horas de la mañana, miembros de la Policía Nacional y equipos de Medicina Forense llegaron hasta el lugar y realizaron el levantamiento cadavérico.
Medios locales compartieron fotografías en las que el cuerpo del joven está siendo velado en una vivienda, aunque se desconoce si es la misma donde ocurrió el crimen.
La pareja de la víctima se encuentra con una crisis nerviosa y supuestamente aún sigue en un centro asistencial recuperándose de lo ocurrido.
Kevin López jugaba fútbol; incluso el FC Halcón ha expresado sus muestras de pesar tras la tragedia que enluta a una familia en Comayagua.
“Tu partida inesperada deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de compartir con vos dentro y fuera de las canchas. Siempre te recordaremos como un ejemplo de entrega, compañerismo, humildad y una gran pasión por el fútbol”, postearon los integrantes del club deportivo FC Halcón.