Lo que se sabe del crimen de Kevin López, asesinado frente a su pareja embarazada en Comayagua

“Tu partida inesperada deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de compartir con vos dentro y fuera de las canchas. Siempre te recordaremos como un ejemplo de entrega, compañerismo, humildad y una gran pasión por el fútbol”, postearon los integrantes del club deportivo FC Halcón.