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Lo que se sabe del crimen de Kevin López, asesinado frente a su pareja embarazada en Comayagua

La pareja de Kevin López, quien está embarazada, sufrió una crisis nerviosa al presenciar cómo le quitaban la vida a sangre fría al joven en Comayagua. ¿Qué se sabe del crimen?

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 15:55
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Kevin Josué López estaba a punto de ser papá, pero la alegría de ver crecer a su hijo junto a su pareja fue arrebatada la madrugada de este domingo 7 de junio.

 Foto: Redes sociales
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La pareja de Kevin está embarazada y presenció el crimen del padre del bebé que espera, quien fue asesinado en su propia casa.

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Varios hombres armados llegaron en horas de la madrugada al barrio Buenos Aires, en El Rosario, departamento de Comayagua, en la zona central de Honduras, donde vivía la pareja.

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Se conoció que los asesinos irrumpieron en la propiedad del joven de 27 años con el rostro completamente cubierto, según los primeros reportes.

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Tras la ráfaga de disparos, vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido, lo que movilizó a elementos de emergencia y policiales.

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Después del crimen, en horas de la mañana, miembros de la Policía Nacional y equipos de Medicina Forense llegaron hasta el lugar y realizaron el levantamiento cadavérico.

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Medios locales compartieron fotografías en las que el cuerpo del joven está siendo velado en una vivienda, aunque se desconoce si es la misma donde ocurrió el crimen.

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La pareja de la víctima se encuentra con una crisis nerviosa y supuestamente aún sigue en un centro asistencial recuperándose de lo ocurrido.

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Kevin López jugaba fútbol; incluso el FC Halcón ha expresado sus muestras de pesar tras la tragedia que enluta a una familia en Comayagua.

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“Tu partida inesperada deja un vacío inmenso en nuestra familia deportiva y en los corazones de todos los que tuvimos el honor de compartir con vos dentro y fuera de las canchas. Siempre te recordaremos como un ejemplo de entrega, compañerismo, humildad y una gran pasión por el fútbol”, postearon los integrantes del club deportivo FC Halcón.

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