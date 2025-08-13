Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque

El asesinato de dos jóvenes al interior de una cuartería en Siguatepeque, sigue estremeciendo a la comunidad, ya que los cuerpos fueron hallados en condiciones confusas. ¿Qué nuevos detalles han revelado las autoridades? A continuación lo que se sabe.
Las víctimas fueron identificadas como William Yair Díaz Jiménez, de 14 años, y Olman Adalberto Lara Castellanos, de 15. Residían en el barrio Santa Martha, sin embargo, información preliminar indicaba que uno de ellos también residía en el barrio El Parnaso.
De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron raptadas en una fecha no precisada y posteriormente llevadas a la cuartería ubicada en la misma zona de Siguatepeque.
El lunes 11 de agosto, vecinos alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre la presencia de personas extrañas en el área.
Al llegar, las autoridades policiales encontraron una escena impactante: uno de los adolescentes envuelto en sábanas, debajo de una cama, y el otro dentro de un costal, ambos muertos.
La escena en la habitación estaba en completo desorden, con ropa ensangrentada y basura esparcida.
Los cuerpos fueron trasladados al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa, donde sus familiares confirmaron las identidades mediante odontología forense y registros del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Hasta el momento, se desconocen las razones por las cuales secuestraron y asesinaron a los dos jóvenes.
Sin embargo, en la escena del crimen, la policía logró la captura de tres sospechosos: dos hombres y una mujer, considerados presuntos implicados en el doble homicidio.
La captura fue lograda en un operativo oportuno, asegurando la escena y evitando la fuga de los sospechosos, según afirmó el subcomisionado Nelson Alvarado Díaz.
Los detenidos señalados por homicidio ahora enfrentan penas de entre 15 y 20 años de prisión.
Los familiares de ambas víctimas retiraron sus cuerpos de la morgue para proceder con el velatorio y sepelio. No obstante, solicitaron privacidad en estos momentos de duelo. También pidieron justicia ante las autoridades para que el doble asesinato no quede impune.