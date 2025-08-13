  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque

Dos adolescentes de 14 y 15 años fueron encontrados sin vida en una cuartería de Siguatepeque tras ser reportados como desaparecidos. La policía capturó a tres sospechosos

  • 13 de agosto de 2025 a las 10:31
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
1 de 12

El asesinato de dos jóvenes al interior de una cuartería en Siguatepeque, sigue estremeciendo a la comunidad, ya que los cuerpos fueron hallados en condiciones confusas. ¿Qué nuevos detalles han revelado las autoridades? A continuación lo que se sabe.

 Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
2 de 12

Las víctimas fueron identificadas como William Yair Díaz Jiménez, de 14 años, y Olman Adalberto Lara Castellanos, de 15. Residían en el barrio Santa Martha, sin embargo, información preliminar indicaba que uno de ellos también residía en el barrio El Parnaso.

 Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
3 de 12

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas fueron raptadas en una fecha no precisada y posteriormente llevadas a la cuartería ubicada en la misma zona de Siguatepeque.

 Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
4 de 12

El lunes 11 de agosto, vecinos alertaron al Sistema Nacional de Emergencias 911 sobre la presencia de personas extrañas en el área.

 Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
5 de 12

Al llegar, las autoridades policiales encontraron una escena impactante: uno de los adolescentes envuelto en sábanas, debajo de una cama, y el otro dentro de un costal, ambos muertos.

Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
6 de 12

La escena en la habitación estaba en completo desorden, con ropa ensangrentada y basura esparcida.

Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
7 de 12

Los cuerpos fueron trasladados al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa, donde sus familiares confirmaron las identidades mediante odontología forense y registros del Registro Nacional de las Personas (RNP).

Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
8 de 12

Hasta el momento, se desconocen las razones por las cuales secuestraron y asesinaron a los dos jóvenes.

Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
9 de 12

Sin embargo, en la escena del crimen, la policía logró la captura de tres sospechosos: dos hombres y una mujer, considerados presuntos implicados en el doble homicidio.

 Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
10 de 12

La captura fue lograda en un operativo oportuno, asegurando la escena y evitando la fuga de los sospechosos, según afirmó el subcomisionado Nelson Alvarado Díaz.

 Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
11 de 12

Los detenidos señalados por homicidio ahora enfrentan penas de entre 15 y 20 años de prisión.

 Foto: redes sociales
Jóvenes asesinados en una cuartería primero fueron raptados en Siguatepeque
12 de 12

Los familiares de ambas víctimas retiraron sus cuerpos de la morgue para proceder con el velatorio y sepelio. No obstante, solicitaron privacidad en estos momentos de duelo. También pidieron justicia ante las autoridades para que el doble asesinato no quede impune.

Foto: David Romero | El Heraldo
Cargar más fotos