Josué Guevara desapareció y días después fue encontrado ahogado en el río Humuya

La desaparición de Josué Guevara en el río Humuya terminó en tragedia, luego de que se confirmara el hallazgo de su cuerpo tras varios días de intensa búsqueda; hoy su cuerpo está siendo velado.
Josué Manuel Guevara Anzora, de 20 años, había sido reportado como desaparecido en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro, durante la Semana Santa.
De acuerdo con la información, Guevara Anzora habría sido arrastrado por la corriente del río Humuya en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.
Desde el momento en que se reportó su desaparición, familiares, vecinos y cuerpos de socorro iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.
Las labores de rastreo se extendieron durante varios días e incluyeron patrullajes a lo largo del afluente, así como inspecciones en puntos estratégicos del río.
El hallazgo del cuerpo se produjo hasta este lunes -06 de abril- en el sector de Santa Cruz de Yojoa, donde finalmente los equipos de rescate lograron ubicarlo, dando por concluidas las labores de búsqueda.
Familiares, amigos y pobladores de la comunidad que se habían mantenido atentos a los operativos lamentaron su muerte, pues tenían la esperanza de encontrarlo con vida en alguna zona.
Tras la recuperación del cuerpo, este fue trasladado para la realización de los procedimientos legales correspondientes para ser entregado a sus familiares.
Los restos del joven fueron velados esta mañana en la funeraria La Milagrosa, en Santa Rita, donde familiares y allegados le dieron el último adiós.
Su muerte se suma a las víctimas que perdieron la vida por sumersión en Semana Santa, por lo que las autoridades hicieron un llamado para tener precaución.