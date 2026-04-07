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Josué Guevara desapareció y días después fue encontrado ahogado en el río Humuya

Entre lágrimas y una foto del recuerdo despiden a Josué Guevara, joven que fue reportado como desaparecido durante la Semana Santa y fue encontrado sin vida días después

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 14:14
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La desaparición de Josué Guevara en el río Humuya terminó en tragedia, luego de que se confirmara el hallazgo de su cuerpo tras varios días de intensa búsqueda; hoy su cuerpo está siendo velado.

Foto: Redes sociales
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Josué Manuel Guevara Anzora, de 20 años, había sido reportado como desaparecido en el municipio de Santa Rita, departamento de Yoro, durante la Semana Santa.

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De acuerdo con la información, Guevara Anzora habría sido arrastrado por la corriente del río Humuya en circunstancias que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

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Desde el momento en que se reportó su desaparición, familiares, vecinos y cuerpos de socorro iniciaron un operativo de búsqueda en la zona.

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Las labores de rastreo se extendieron durante varios días e incluyeron patrullajes a lo largo del afluente, así como inspecciones en puntos estratégicos del río.

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El hallazgo del cuerpo se produjo hasta este lunes -06 de abril- en el sector de Santa Cruz de Yojoa, donde finalmente los equipos de rescate lograron ubicarlo, dando por concluidas las labores de búsqueda.

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Familiares, amigos y pobladores de la comunidad que se habían mantenido atentos a los operativos lamentaron su muerte, pues tenían la esperanza de encontrarlo con vida en alguna zona.

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Tras la recuperación del cuerpo, este fue trasladado para la realización de los procedimientos legales correspondientes para ser entregado a sus familiares.

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Los restos del joven fueron velados esta mañana en la funeraria La Milagrosa, en Santa Rita, donde familiares y allegados le dieron el último adiós.

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Su muerte se suma a las víctimas que perdieron la vida por sumersión en Semana Santa, por lo que las autoridades hicieron un llamado para tener precaución.

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