  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal

De forma preliminar se maneja que el camarógrafo podría haberse quitado la vida; familiares lo encontraron. Su cuerpo fue trasladado hacia la morgue

  • 10 de octubre de 2025 a las 09:19
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
1 de 12

La madrugada del viernes -10 de octubre- fue encontrado sin vida Josué Moisés García Vallecillos de 40 años de edad, al interior de su habitación, en una vivienda ubicada en la colonia El Pedregal, en la capital.

Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
2 de 12

De manera preliminar se maneja que García Vallecillo, quien laboraba como camarógrafo, se habría quitado la vida.

 Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
3 de 12

Las autoridades dieron a conocer que un familiar descubrió que Josué estaba muerto cuando ingresó a su habitación. Al hablarle ya no tenía signos vitales.

Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
4 de 12

Agentes de la Policía Nacional se apersonó al lugar tras haber recibido la alerta de los familiares.

 Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
5 de 12

El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue capitalina para la respectiva autopsia, con la finalidad de determinar la causa de muerte.

Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
6 de 12

Josué García laboraba como productor multimedia, camarógrafo y editor para el equipo del área digital del medio La Tribuna.

 Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
7 de 12

Familiares y amigos se encuentran devastados por la repentina muerte de García Vallecillos.

Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
8 de 12

"Su partida deja un gran vacío en nuestro equipo y en quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. Enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor", manifestaron en las redes sociales del medio, lamentando la muerte de su compañero.

 Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
9 de 12

El Colegio de Periodistas de Honduras se pronunció a través de su página oficial para lamentar la muerte de Josué. "El CPH expresa su más profunda solidaridad con la familia de Diario La Tribuna por la irreparable pérdida del reportero gráfico Josué García", escribieron.

Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
10 de 12

Allegados y colegas de Josué se sumaron a los mensajes de pesar por su muerte, a través de las plataformas sociales.

Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
11 de 12

"Qué pesar, increíble cómo se nos fue el amigo y colaborador de deportes". "Qué noticia más triste, fue una gran persona". "Qué lamentable, las personas están sufriendo en silencio". "Que en paz descanse y le dé fortaleza a su familia".

 Foto: redes sociales
Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal
12 de 12

"Mis sinceras condolencias a toda la familia, en especial a su mamá, Glenda". "Josué, un gran tribunito", agregaron otros usuarios en redes.

Foto: redes sociales
Cargar más fotos