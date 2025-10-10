Así era Josué García, camarógrafo hallado muerto en su habitación en El Pedregal

La madrugada del viernes -10 de octubre- fue encontrado sin vida Josué Moisés García Vallecillos de 40 años de edad, al interior de su habitación, en una vivienda ubicada en la colonia El Pedregal, en la capital.
De manera preliminar se maneja que García Vallecillo, quien laboraba como camarógrafo, se habría quitado la vida.
Las autoridades dieron a conocer que un familiar descubrió que Josué estaba muerto cuando ingresó a su habitación. Al hablarle ya no tenía signos vitales.
Agentes de la Policía Nacional se apersonó al lugar tras haber recibido la alerta de los familiares.
El cuerpo fue trasladado hacia las instalaciones de la morgue capitalina para la respectiva autopsia, con la finalidad de determinar la causa de muerte.
Josué García laboraba como productor multimedia, camarógrafo y editor para el equipo del área digital del medio La Tribuna.
Familiares y amigos se encuentran devastados por la repentina muerte de García Vallecillos.
"Su partida deja un gran vacío en nuestro equipo y en quienes tuvieron el privilegio de trabajar a su lado. Enviamos nuestras condolencias a su familia, amigos y colegas en este momento de dolor", manifestaron en las redes sociales del medio, lamentando la muerte de su compañero.
El Colegio de Periodistas de Honduras se pronunció a través de su página oficial para lamentar la muerte de Josué. "El CPH expresa su más profunda solidaridad con la familia de Diario La Tribuna por la irreparable pérdida del reportero gráfico Josué García", escribieron.
Allegados y colegas de Josué se sumaron a los mensajes de pesar por su muerte, a través de las plataformas sociales.
"Qué pesar, increíble cómo se nos fue el amigo y colaborador de deportes". "Qué noticia más triste, fue una gran persona". "Qué lamentable, las personas están sufriendo en silencio". "Que en paz descanse y le dé fortaleza a su familia".
"Mis sinceras condolencias a toda la familia, en especial a su mamá, Glenda". "Josué, un gran tribunito", agregaron otros usuarios en redes.