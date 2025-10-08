  1. Inicio
José Carranza fue hallado semienterrado a orillas del río Namasigüe, luego de tres días de búsqueda

Luego de tres días de búsqueda, los equipos de rescate lograron localizar el cuerpo de Edwin José Escalante Carranza, semi enterrado en el municipio de Namasigüe, Choluteca

  • 08 de octubre de 2025 a las 17:24
Edwin José Escalante Carranza desapareció luego de ser arrastrado por una corriente fluvial en el municipio de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras.

 Foto: Redes sociales
Fueron tres largos días en los que los equipos de rescate intentaron localizar el cuerpo del joven, hasta que finalmente fue hallado la tarde del miércoles 8 de octubre.

 Foto: Redes sociales
Entre lágrimas, su abuela, quien fue madre y cuidadora del joven, ya que su madre reside en Estados Unidos, relató el angustiante momento en que se enteró de la noticia.

 Foto: Redes sociales
“Fue duro, muy duro. No se lo deseo a nadie. Tres días desaparecido. Pero gracias a Dios y a los bomberos, lo encontraron. Ahora tengo paz”, dijo la abuela, una mujer de la tercera edad.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo fue encontrado semienterrado entre la arena, a orillas del río, luego de que 72 horas antes se reportara su desaparición.

 Foto: Redes sociales
Vecinos lamentaron el duro momento por el que atraviesa la abuela del joven y aseguraron que “él fue criado con amor”.

 Foto: Redes sociales
La abuela del joven de 24 años lamentó que su nieto estaba lleno de vida y recordó que se hizo cargo de él desde que tenía apenas dos años.

 Foto: Redes sociales
“El Señor me ha dado fortaleza. Yo decía: se lo comió algún animal, se desapareció, y a saber qué pasa”, comentó conmovida.

 Foto: Redes sociales
Finalmente, agradeció al Cuerpo de Bomberos por su labor en la búsqueda y rescate, quienes lograron encontrar el cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición.

 Foto: Redes sociales
