José Carranza fue hallado semienterrado a orillas del río Namasigüe, luego de tres días de búsqueda

Edwin José Escalante Carranza desapareció luego de ser arrastrado por una corriente fluvial en el municipio de Namasigüe, Choluteca, al sur de Honduras.
Fueron tres largos días en los que los equipos de rescate intentaron localizar el cuerpo del joven, hasta que finalmente fue hallado la tarde del miércoles 8 de octubre.
Entre lágrimas, su abuela, quien fue madre y cuidadora del joven, ya que su madre reside en Estados Unidos, relató el angustiante momento en que se enteró de la noticia.
“Fue duro, muy duro. No se lo deseo a nadie. Tres días desaparecido. Pero gracias a Dios y a los bomberos, lo encontraron. Ahora tengo paz”, dijo la abuela, una mujer de la tercera edad.
El cuerpo fue encontrado semienterrado entre la arena, a orillas del río, luego de que 72 horas antes se reportara su desaparición.
Vecinos lamentaron el duro momento por el que atraviesa la abuela del joven y aseguraron que “él fue criado con amor”.
La abuela del joven de 24 años lamentó que su nieto estaba lleno de vida y recordó que se hizo cargo de él desde que tenía apenas dos años.
“El Señor me ha dado fortaleza. Yo decía: se lo comió algún animal, se desapareció, y a saber qué pasa”, comentó conmovida.
Finalmente, agradeció al Cuerpo de Bomberos por su labor en la búsqueda y rescate, quienes lograron encontrar el cuerpo, ya en avanzado estado de descomposición.