Recibieron al menos 12 balazos: Jefferson Trejo y su amigo fueron atacados en Guaimaca

Dos jóvenes fueron atacados a disparos la noche del martes -20 de enero- mientras caminaban por una calle poco iluminada de la colonia Alemania, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. Jefferson Trejo perdió la vida y su amigo resultó herido. Aquí los detalles del crimen:
Según información preliminar, sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta interceptaron a las víctimas y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones, infiriéndoles al menos 12 impactos de bala.
Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, dejando a los jóvenes gravemente heridos sobre la vía de tierra.
Jefferson Leonel Gamoneda Trejo, de 16 años, llegó sin signos vitales al centro asistencial y fue declarado muerto por el médico personal.
Mientras tanto, el segundo joven, Dany Sosa, fue estabilizado inicialmente y luego trasladado en una ambulancia al Hospital Escuela en Tegucigalpa, donde permanece bajo pronóstico reservado.
Testigos indicaron que los disparos se realizaron de manera repentina mientras las víctimas caminaban por la calle principal frente a la bloquera en la colonia Alemania.
Al lugar del atentado se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena y recolectaron varios casquillos de bala.
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.
La Policía Nacional mantiene presencia en la colonia Alemania y continúa recabando información y evidencias para esclarecer el ataque.
El hecho ha generado conmoción en la comunidad local, quienes lamentan la muerte de otro joven más en el país.