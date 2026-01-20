  1. Inicio
Mientras su amigo se debate entre la vida y la muerte, el cuerpo de Jefferson Trejo se encuentra en la morgue capitalina a la espera de ser entregado a sus familiares

  • Actualizado: 20 de enero de 2026 a las 10:08
Recibieron al menos 12 balazos: Jefferson Trejo y su amigo fueron atacados en Guaimaca
Dos jóvenes fueron atacados a disparos la noche del martes -20 de enero- mientras caminaban por una calle poco iluminada de la colonia Alemania, en el municipio de Guaimaca, Francisco Morazán. Jefferson Trejo perdió la vida y su amigo resultó herido. Aquí los detalles del crimen:

 Foto: Redes sociales.
Según información preliminar, sujetos armados que se conducían a bordo de una motocicleta interceptaron a las víctimas y, sin mediar palabra, abrieron fuego en repetidas ocasiones, infiriéndoles al menos 12 impactos de bala.

 Foto: Redes sociales
Tras el ataque, los agresores huyeron con rumbo desconocido, dejando a los jóvenes gravemente heridos sobre la vía de tierra.

 Foto: Redes sociales
Jefferson Leonel Gamoneda Trejo, de 16 años, llegó sin signos vitales al centro asistencial y fue declarado muerto por el médico personal.

 Foto: Redes sociales
Mientras tanto, el segundo joven, Dany Sosa, fue estabilizado inicialmente y luego trasladado en una ambulancia al Hospital Escuela en Tegucigalpa, donde permanece bajo pronóstico reservado.

 Foto: Redes sociales
Testigos indicaron que los disparos se realizaron de manera repentina mientras las víctimas caminaban por la calle principal frente a la bloquera en la colonia Alemania.

 Foto: Redes sociales
Al lugar del atentado se presentaron agentes de la Policía Nacional, quienes acordonaron la escena y recolectaron varios casquillos de bala.

 Foto: Redes sociales
Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y dar con el paradero de los responsables.

 Foto: Redes sociales
La Policía Nacional mantiene presencia en la colonia Alemania y continúa recabando información y evidencias para esclarecer el ataque.

 Foto: Redes sociales
El hecho ha generado conmoción en la comunidad local, quienes lamentan la muerte de otro joven más en el país.

Foto: Redes sociales
