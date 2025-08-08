Iba a visitar a sus hijos y ayudante de bus la empujó: se confirma la muerte de Delmy Linares

Delmy Linares Méndez, de 49 años, murió la noche de este viernes luego de haber sido lanzada por el cobrador de un autobús interurbano que cubría la ruta El Triunfo–Choluteca.
El hecho ocurrió la mañana del 8 de agosto a la altura de El Quebracho, cuando la mujer bajaba de la unidad. Testigos indicaron que el ayudante la empujó con fuerza, provocando que cayera de frente sobre el pavimento. El impacto fue tan fuerte que quedó inconsciente en el lugar.
Vecinos y pasajeros alertaron de inmediato a las autoridades y a los servicios de emergencia. Linares Méndez fue trasladada de urgencia al Hospital del Sur, donde los médicos confirmaron que su estado era crítico debido a un severo traumatismo craneoencefálico.
Horas más tarde, ante la gravedad de sus lesiones, se ordenó su traslado al Hospital Escuela en Tegucigalpa. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, falleció en horas de la noche.
El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) confirmó el decomiso de la unidad y anunció sanciones para el propietario y el conductor del autobús.
“La Inspectoría ya identificó la unidad y requerirá a la misma para aplicar sanciones conforme a la Ley del Transporte, además de exigir que se cubran los gastos derivados de la atención médica de la víctima”, declaró Jairo López, comisionado del IHTT en Choluteca.
López detalló que ya se recibió la denuncia formal del caso y que tanto el conductor como el ayudante fueron requeridos para rendir declaración. La acción penal por el homicidio de la mujer corresponde al Ministerio Público, que investigará las circunstancias y determinará responsabilidades.
De acuerdo con información difundida por medios locales, Delmy Linares Méndez viajaba para visitar a sus hijos cuando ocurrió el incidente que le costó la vida.