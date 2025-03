Hija de pastores era Emily Varela, joven que habría sido asesinada por su pareja en Olancho

"¡Ay, Dios mío! Mi corazón no puede con esta noticia... ¡Mi niña! ¡Mi gordita, te me fuiste!", "Ese que mató a esta muchacha no es hombre, es una bestia que pronto pagará, porque lo que hizo no tiene nombre", "Mi Emily! ¿Por qué te me fuiste, mi gorda?", "Qué pesar, Dios mío... descansa en paz, sobrina Emily", son algunos de los comentarios.​​