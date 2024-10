“Aún sigo esperando tu llamada, papi”: Hija envía mensaje a padre pescador que murió tras naufragio en Omoa

“Hola, mi amor lindo. Mi viejo, aunque no te gustaba que te dijera mi viejo, te gustaba que te dijera ‘chavalo’. El lunes que nos despedimos te dije lo mucho que te amaba y me dijiste que me llamabas; aún sigo esperando tu llamada, papi, pero ya estoy asimilando que eso nunca más pasará”, escribió su hija en una publicación en sus redes sociales.