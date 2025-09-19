Había cocodrilos y no hay rastro de su cuerpo: últimos detalles del caso de Elvis Eliú Bautista

Tras varios días de búsqueda, sigue sin conocerse el paradero del menor Elvis Eliú Bautista, quien fue arrastrado por las fuertes corrientes de agua en la quebrada La Primavera, en San Pedro Sula desde el pasado 14 de septiembre. Las autoridades confirmaron la presencia de cocodrilos en la zona. ¿Qué avances hay?
Sigue la esperanza de encontrar el cuerpo de Elvis, el pequeño que fue arrastrado por las aguas de una quebrada, luego de que él y sus amigos se metieran para nadar. Aunque el inspector Kevin Pérez se lanzó para salvarlo a él y a su amigo, solo uno logró salir del peligro.
Una cámara de seguridad grabó el momento en que los menores jugaban en la quebrada, sin imaginar que ese instante de diversión terminaría en tragedia y desesperación para su familia.
El cuerpo del inspector fue encontrado un día después del incidente, mientras que el menor sigue desaparecido. Aunque las autoridades iniciaron la búsqueda, hasta la fecha no se sabe nada de su paradero.
Inicialmente, miembros del Cuerpo de Bomberos se sumaron a la búsqueda, pero al no tener éxito, se incorporaron los equipos de buzos de la Fuerza Naval Hondureña, quienes tampoco lograron encontrar su cuerpo.
Gabriel Chacón, teniente del Cuerpo de Bomberos, reveló que han visto cocodrilos en la zona de búsqueda y por eso han alertado al Instituto de Conservación Forestal (ICF).
"Llamamos a los técnicos del ICF para que vinieran al lugar y dieran las características del reptil, y ver si presenta alguna amenaza para la persona que está laborando acá. Ya ellos están por acá, están haciendo la evaluación, les dimos las características del reptil. En un momento lo vamos a poner para ver qué información nos tienen, si amenaza", empezó a explicar.
Agregó que "si este reptil pudo haber capturado al menor, que es una hipótesis también que no la podemos descartar. Pero hasta el momento las labores de búsqueda, de rastreo, de buceo, se están realizando aquí junto con la Naval y el Cuerpo de Bomberos".
Aunque sigue sin confirmarse el estado del menor, sus familiares dudan que sea encontrado con vida, por lo que ahora solo piden hallar su cuerpo para darle sepultura.
La distancia entre el punto donde ocurrió el percance y la actual zona de rastreo es de 4.2 kilómetros, lo que ha extendido la operación.