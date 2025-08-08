Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave

Una fémina (49 años) fue empujada de un bus en Choluteca cuando bajaba de la unidad, lo que provocó que quedara inconsciente en el pavimento y fuera trasladada a un centro médico de inmediato. Esto es lo que se sabe del caso.
El hecho se dio la mañana de este 8 de agosto en la zona de El Quebracho, entre El Triunfo y Choluteca. La mujer, según informes locales, responde al nombre de Delmy Linares Méndez.
De inmediato, la mujer fue trasladada al Hospital del Sur y según precisaron medios locales, ella se encontraba muy grave y se le movilizó posteriormente al Hospital Escuela en Tegucigalpa.
Horas más tarde, diversos portales de Choluteca detallaron que la mujer habría fallecido por el golpe que recibió. EL HERALDO consultó con el departamento de comunicaciones del Hospital Escuela y precisaron que no tenían información del fallecimiento.
Tras lo sucedido, autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) informaron que se decomisó la unidad y se requirió tanto al conductor como al ayudante.
Jairo López, comisionado del IHTT en Choluteca, dijo que "la Inspectoría ya identificó la unidad y requerirá a la misma para aplicar sanciones conforme a la Ley del Transporte, además de exigir al dueño del autobús y al responsable de dicha acción que cubra los gastos médicos de la afectada".
Jairo López añadió: "Se ha recibido una denuncia de que un ayudante de autobús de la ruta El Triunfo–Choluteca, a la altura de El Quebracho, habría lanzado a una mujer de 49 años desde la unidad en marcha y esta fue trasladada al Hospital del sur de emergencia".
La mujer iba a ver a sus hijos, informaron medios de comunicación en Choluteca.
Tras lo sucedido, pobladores en Choluteca afirmaron que los conductores y ayudantes mantienen estos comportamientos de manera constante.
Será en las próximas horas que la Policía Nacional y Ministerio Público presenten un dictamen sobre lo sucedido. Está por confirmarse el estado de salud de Delmy Linares Méndez y si es cierto que murió.