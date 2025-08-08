  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave

Según medios de comunicación de Choluteca, la fémina de 49 años habría fallecido, pero las autoridades no han confirmado este extremo

  • 08 de agosto de 2025 a las 16:15
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
1 de 10

Una fémina (49 años) fue empujada de un bus en Choluteca cuando bajaba de la unidad, lo que provocó que quedara inconsciente en el pavimento y fuera trasladada a un centro médico de inmediato. Esto es lo que se sabe del caso.

Fotos: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
2 de 10

El hecho se dio la mañana de este 8 de agosto en la zona de El Quebracho, entre El Triunfo y Choluteca. La mujer, según informes locales, responde al nombre de Delmy Linares Méndez.

 Foto: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
3 de 10

De inmediato, la mujer fue trasladada al Hospital del Sur y según precisaron medios locales, ella se encontraba muy grave y se le movilizó posteriormente al Hospital Escuela en Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
4 de 10

Horas más tarde, diversos portales de Choluteca detallaron que la mujer habría fallecido por el golpe que recibió. EL HERALDO consultó con el departamento de comunicaciones del Hospital Escuela y precisaron que no tenían información del fallecimiento.

 Foto: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
5 de 10

Tras lo sucedido, autoridades del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) informaron que se decomisó la unidad y se requirió tanto al conductor como al ayudante.

Foto: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
6 de 10

Jairo López, comisionado del IHTT en Choluteca, dijo que "la Inspectoría ya identificó la unidad y requerirá a la misma para aplicar sanciones conforme a la Ley del Transporte, además de exigir al dueño del autobús y al responsable de dicha acción que cubra los gastos médicos de la afectada".

 Foto: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
7 de 10

Jairo López añadió: "Se ha recibido una denuncia de que un ayudante de autobús de la ruta El Triunfo–Choluteca, a la altura de El Quebracho, habría lanzado a una mujer de 49 años desde la unidad en marcha y esta fue trasladada al Hospital del sur de emergencia".

Foto: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
8 de 10

La mujer iba a ver a sus hijos, informaron medios de comunicación en Choluteca.

 Foto: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
9 de 10

Tras lo sucedido, pobladores en Choluteca afirmaron que los conductores y ayudantes mantienen estos comportamientos de manera constante.

Foto: Cortesía redes
Fémina es empujada por ayudante de bus en Choluteca cuando bajaba y queda en estado grave
10 de 10

Será en las próximas horas que la Policía Nacional y Ministerio Público presenten un dictamen sobre lo sucedido. Está por confirmarse el estado de salud de Delmy Linares Méndez y si es cierto que murió.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos