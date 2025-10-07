Le pidieron una carrera en su taxi y le dispararon: crimen de Félix Vindel en Comayagua

Un violento ataque armado acabó con la vida del taxista Félix Vindel, quien fue atacado a disparos mientras realizaba su ruta en el sector de Las Tejeras, cerca del puente de hierro en la ciudad de Comayagua. Aquí los detalles de lo ocurrido:
Don Félix Vindel, conductor del taxi con número 0459, presuntamente fue atacado por los mismos pasajeros que transportaba, quienes le dispararon en varias ocasiones antes de huir.
Versiones preliminares indican que los falsos pasajeros le habían pedido una carrera a Félix y antes de llegar a su destino lo atacaron.
Tras el ataque, el vehículo salió de la vía y cayó a una hondonada a la orilla del camino.
El cuerpo de la víctima fue sacado de la unidad y quedó tendido en el suelo, donde varias personas intentaron auxiliarlo para salvarle la vida.
El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Santa Teresa, donde falleció minutos después a causa de las heridas provocadas por los disparos.
Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva se presentaron al lugar para iniciar las pesquisas y recabar evidencias que conduzcan a los responsables.
Vindel laboraba en el punto de taxis de la terminal central de buses de Comayagua. Su muerte ha generado consternación entre sus compañeros y hermanos de la iglesia a la que asistía.
Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.
Los implicados en el crimen huyeron del lugar tras asesinar a Vindel; hasta el momento, las autoridades no han reportado su detención.