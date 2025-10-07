  1. Inicio
Le pidieron una carrera en su taxi y le dispararon: crimen de Félix Vindel en Comayagua

En horas de la tarde de ayer lunes 6 de octubre, un taxista fue atacado a disparos por sicarios que se hicieron pasar por pasajeros; siguen sin detener a los responsables de este crimen

  • 07 de octubre de 2025 a las 14:11
Un violento ataque armado acabó con la vida del taxista Félix Vindel, quien fue atacado a disparos mientras realizaba su ruta en el sector de Las Tejeras, cerca del puente de hierro en la ciudad de Comayagua. Aquí los detalles de lo ocurrido:

Foto: Redes sociales
Don Félix Vindel, conductor del taxi con número 0459, presuntamente fue atacado por los mismos pasajeros que transportaba, quienes le dispararon en varias ocasiones antes de huir.

 Foto: Redes sociales
Versiones preliminares indican que los falsos pasajeros le habían pedido una carrera a Félix y antes de llegar a su destino lo atacaron.

 Foto: Redes sociales
Tras el ataque, el vehículo salió de la vía y cayó a una hondonada a la orilla del camino.

 Foto: Redes sociales
El cuerpo de la víctima fue sacado de la unidad y quedó tendido en el suelo, donde varias personas intentaron auxiliarlo para salvarle la vida.

 Foto: Redes sociales
El conductor fue trasladado de emergencia al Hospital Regional Santa Teresa, donde falleció minutos después a causa de las heridas provocadas por los disparos.

 Foto: Redes sociales
Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía Preventiva se presentaron al lugar para iniciar las pesquisas y recabar evidencias que conduzcan a los responsables.

 Foto: Redes sociales
Vindel laboraba en el punto de taxis de la terminal central de buses de Comayagua. Su muerte ha generado consternación entre sus compañeros y hermanos de la iglesia a la que asistía.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se desconocen los motivos del ataque, por lo que las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso.

 Foto: Redes sociales
Los implicados en el crimen huyeron del lugar tras asesinar a Vindel; hasta el momento, las autoridades no han reportado su detención.

 Foto: Redes sociales
